FOTO: Po trku kombi na bok

10.6.2024 | 18:45 | M. K.

Takoj po končani požarni straži v Taninu so sevniške gasilce danes zjutraj poklicali na pomoč na Radno. Tam sta ob 6.12 na regionalni cesti trčila osebno in kombinirano vozilo. Gasilci PGD Sevnica so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulatorja, postavili kombinirano vozilo na kolesa in nudili pomoč reševalcem.

Nesreča na Radni (Foto: PGD Sevnica)

Reševalci NMP Sevnica so poškodovano osebo oskrbeli in jo prepeljali v SB Brežice.

Foto: PGD Sevnica

Gorel odpadni papir

Ob 14.19 je v bližini Maistrove ulice v Brežicah gorel manjši kup odpadnega papirja. Gasilci PGD Brežice so požar pogasili.

Brez elektrike

Ob 9.53 je bila na področju Podbočja, občina Krško, zaradi okvare na daljnovodu motena oskrba z električno energijo. Okvaro so do 13. ure odpravili dežurni delavci Elektro Celje.

