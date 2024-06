dolenjska

FOTO: Zdaj lažje na gasilska tekmovanja in intervencije

10.6.2024 | 17:30 | L. Markelj, foto: E. Turk

Gorenja Stara vas - Konec tedna so v PGD Stara vas – Loka, v enem od desetih prostovoljnih gasilskih društev v občini Šentjernej, na slovesnosti prevzeli novo gasilsko vozilo GVP-1, skupaj s prikolico in vso potrebno opremo. V gasilski paradi so poleg šentjernejskih društev sodelovala tudi prijateljska.

V PGD Stara vas - Loka so veseli novega gasilskega vozila s prikolico in vso opremo.

Kot pravi Janja Hudoklin, predsednica PGD Stara vas – Loka, društva, ki šteje 92 članov, gre za pomembno pridobitev, saj je stari avto dotrajan in ne ustreza več vsem standardom. Z novim avtom bodo lahko mlade gasilce brez težav vozili na tekmovanja, uporabljali pa ga bodo tudi za intervencije, saj ima prikolico.

Do pridobitve, ki je skupaj stala dobrih 80 tisoč evrov, gasilci ne bi prišli brez pomoči Občine Šentjernej, ki je prispevala 70 odstotkov stroškov, ostalo so prihranili sami oz. so jim pomagali donatorji, ki so se jim na slovesnosti zahvalili, tudi s podelitvijo zahval in plaket.

Mladi gasilski rod je garant za razvoj gasilstva tudi v prihodnje.

Zbrane je poleg predsednice nagovoril še Martin Lužar, predsednik Gasilske zveze Šentjernej in podpredsednik GZ Slovenije, zadovoljen, da društvo napreduje in se modernizira, ter župan Jože Simončič.

Slednji je poudaril skrb občine za gasilstvo, PGD Stara vas – Loka pa je postavil celo za zgled ostalim pri dobrem delu z mladino. Slednja se je na dogodku izkazala tudi s pestrim kulturnim programom.

Novo gasilsko pridobitev je blagoslovil šentjernejski župnik g. Anton Trpin.

