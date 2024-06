kronika

Dolgi prsti, težke noge in suha grla

10.6.2024 | 14:30 | M. K.

V soboto nekaj po 10. uri se je zgodila prometna nesreča v Šentjerneju. Policisti so ugotovili, da je 38-letna ženska kolesarila v skupini treh kolesarjev. Kolesar, ki je vozil pred njo, je zmanjšal hitrost, 38-letnica pa je trčila v njegovo zadnje kolo, padla in se huje poškodovala. Reševalci so jo oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Okoliščine nesreče policisti še preverjajo, so danes sporočili s Policijske uprave Novo mesto.

Pijan zapeljal v ograjo

V petek okoli 15. ure so policisti posredovali v prometni nesreči v Starih Žagah. Tam je 33-letni voznik osebnega avtomobila zaradi vožnje preblizu desnemu robu vozišča izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in trčil v varovalno ograjo. Lažje se je poškodoval, je pa imel v litru izdihanega zraka 0,35 miligrama alkohola. Zaradi kršitev cestno prometnih predpisov mu bodo izdali plačilni nalog.

Prometna nesreča na avtocesti

V soboto okoli 16.30 se je zgodila prometna nesreča na avtocesti pri izvozu za Novo mesto. Po prvih ugotovitvah policistov PPP Novo mesto 36-letni voznik osebnega avtomobila ni vozil po sredini prometnega pasu, zato je izgubil oblast nad vozilom in trčil v varovalno ograjo. Lažje poškodovana potnika in potnico so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Povzročitelju so izdali plačilni nalog.

Na mejni prehod z 1,6 promila alkohola

Na mejni prehod Obrežje je v noči na nedeljo na vstop v Slovenijo pripeljal voznik osebnega avtomobila BMW slovenskih registrskih oznak. Policisti so 25-letnemu vozniku zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. V litru izdihanega zraka je imel 0,78 miligrama alkohola. (1,6 g/kg). Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljnjo vožnjo in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Prehitri

V petek nekaj pred 10. uro so policisti na Obrežju kontrolirali voznika osebnega avtomobila Citroen nemških registrskih oznak, ki je na območju Čateža ob Savi vozil s hitrostjo 186 km/h in prekoračil dovoljeno hitrost za 56 km/h. 45-letnemu državljanu Hrvaške so izrekli globo.

V soboto okoli 9.30 so prav tako na Obrežju ustavili voznika osebnega avtmobila Volkswagen golf nemških registrskih oznak, ki je vozil s hitrostjo 213 km/h in prekoračil dovoljeno hitrost za 83 km/h. 22-letnemu državljanu Nemčije so izrekli globo.

Včeraj v jutranjih urah so kontrolirali voznika osebnega avtomobila Porsche panamera švicarskih registrskih oznak, ki je vozil s hitrostjo 193 km/h, in voznika osebnega avtomobila BMW finskih registrskih oznak, ki je vozil s hitrostjo 187 km/h. 50-letnemu vozniku poršeja iz Belgije in 37-letnemu vozniku BMW-ja so zaradi kršitev cestno prometnih predpisov izrekli globo.

Vlomi in tatvine

Med 7. 6. in 9. 6. je na območju Golušnika nekdo vlomil v počitniško hišo. V objekt mu ni uspelo vstopiti, z vlomom pa je povzročil za okoli 1.000 evrov škode.

V Zavratcu je v noči na nedeljo neznanec poskušal vlomiti v prostore društva. V notranjost mu ni uspelo priti, povzročil je le premoženjsko škodo, povzročeno z vlomom.

V isti noči je v Krškem nekdo vlomil v gostinski lokal in ukradel menjalni denar.

V Spodnjem Starem Gradu je v noči na nedeljo neznanec vlomil v gostinski lokal in odnesel prenosno blagajno in mobilni telefon. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 1.500 evrov škode.

Na parkirnem prostoru ob prireditvenem prostoru v Trebelnem je v noči na nedeljo nekdo vlomil v osebni avtomobil in izmaknil denar in bančne kartice.

V Kostanjevici na Krki je na parkirnem prostoru sinoči okoli 19. ure neznanec vlomil v osebni avtomobil in ukradel torbico z denarjem, dokumenti in mobilnim telefonom.

Med 4. 6. in 9. 6. je na Gubčevi ulici v Krškem nekdo vlomil v klet stanovanjskega bloka in ukradel električni skiro, manjši hladilnik in električni žar.

V minuli noči so v Krškem neznanci vlomili v prodajalno in odnesli tobačne izdelke. Okoliščine policisti še preiskujejo.

Migranti

Policisti so med 7. 6. in 10. 6. na območju PP Brežice (Dobova, Obrežje, Rigonce, Kapele, Loče, Nova vas pri Mokricah, Brežice) prijeli 73 državljanov Sirije, 69 Afganistana, 21 Bangladeša, 17 Turčije, 13 Pakistana, 11 Iraka, deset državljanov Indije in Rusije, osem državljanov Nepala in Irana, tri državljane Somalije, Mongolije, Burundija in Egipta, dva državljana Šrilanke in Maroka, državljana Kitajske, Palestine in Azerbejdžana. Na območju PP Črnomelj (Žuniči) so prijeli dva državljana Maroka ter državljana Sirije, Palestine in Alžirije.

Vikend v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so med 7. 6. in 10. 6. posredovali v 231 nujnih primerih in na številko 113 prejeli 690 klicev. Obravnavali so prometno nesrečo s hudimi telesnimi poškodbami, šest nesreč, v katerih so se udeleženci lažje poškodovali, in 24 prometnih nesreč z gmotno škodo. Posredovali so zaradi 49. kršitev javnega reda in miru, obravnavali sume kaznivih dejanj groženj, lahke telesne poškodbe, poškodovanja tuje stvari, vlomov in tatvin ter posredovali zaradi požarov, sprožitev signalno varnostnih naprav in nedovoljenih prehodov državne meje.

