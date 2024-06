posavje

FOTO: Stoletnica Konjeniškega kluba Posavja

10.6.2024 | 15:00 | M. L.

Brege - Konjeniški klub Posavje Krško je včeraj na hipodromu Brege (pri Krškem) slovesno počastil 100-letnico delovanja.

Zbrane na prireditvi, ki so jo pripravili v okviru praznika Mestne občine Krško, je nagovoril župan Janez Kerin. Kot je rekel, so člani Konjeniškega Kluba Posavje Krško kasaški šport v občini krško pripeljali do slovenskega vrha, kjer klub ostaja že leta. Izpostavil je, da klub v zadnjih letih redno pripravlja Šampionat Slovenije. »Kasaški šport je povezan z naravo, saj je edina olimpijska disciplina, v katero je vključena žival, hkrati pa se večinoma odvija na podeželju. Konjeniški šport ima tudi svoja pravila obnašanja do okolja, s čimer tisti, ki se z njim ukvarjate, dodatno izražate velik interes za varovanje nam vse pomembnejše narave,« je rekel župan.

Kot je dejal, se krška občina zaveda pomena te športne panoge in jo zato podpira, kar po njegovih besedah kažejo tudi delno prenovljeni objekti na hipodromu Brege.

Zbrane sta pozdravila tudi predsednik Kasaške zveze Slovenije Andraž Rumpret in predsednik krajevne skupnosti Krško polje Peter Račič. Kot je rekel slednji, je prireditev ob stoletnici Konjeniškega Kluba Posavje Krško tudi eden od dogodkov ob prazniku krajevne skupnosti Krško polje. Pozdrav udeležencem je izrekel tudi predsednik Konjeniškega Kluba Posavje Krško Uroš Bernardič.

Uroš Bernardič, predsednik Konjeniškega Kluba Posavje Krško

»Klub deluje že stoletje, mi smo zadnji del stoletja,« je rekel Bernardič, ki se je zahvalil dosedanjim generacijam, ki so z zavzetim delom ohranjali in krepili konjeniški šport na tem območju. Konjeniškemu športu in vsem, po zaslugi katerih ostaja tako živ skozi delovanje Konjeniškega Kluba Posavje Krško, se je poklonila tudi članica Metka Bernardič. Kot je rekla, je konj žival, ki je kraljica domačih živali. »Upam, da bodo tudi bodoči rodovi lahko slišali rezget, peket in topot teh kopit na Krškem polju,« je rekla Metka Bernardič, ki je zaželela, naj bo ta dan, ko je bila prireditev, »obletnica in slavje vseh ljudi dobre volje, ljubiteljev narave in konjev«.

Stanislavi Preskar – Miši so podelili priznanje za življenjsko delo.

Na prireditvi so podelili Stanislavi Preskar – Miši, članici in večletni tajnici Konjeniškega Kluba Posavje Krško, priznanje za življenjsko delo. Miranu Goveku so podelili priznanje za prvo zmago v karieri. Vrhunec prireditve je bil Šampionat Slovenije, ki je največja medgeneracijska kasaška rejska dirka v Sloveniji. Pripravili so tudi dirke v spomin dosedanjim predsednikom kluba.

Prireditev so popestrili z živahnim spremljevalnim sporedom, v katerem je nastopil tudi krški pihalni orkester.

V jubilejnem letu bo klub izdal zbornik in pripravil razstavo v Mestnem muzeju Krško.

