Odprt tudi drugi odsek obnovljene CKŽ

10.6.2024 | 10:00 | M. K.

Foto: MO Krško

Krško - Še pred petkovo osrednjo prireditvijo ob krškem občinskem prazniku sta v sklopu vladnega obiska dan pred tem župan Mestne občine Krško Janez Kerin in ministrica za infrastrukturo mag. Alenka Bratušek namenu predala drugi odsek obnovljene Ceste krških žrtev skozi Krško. Obnova, ki se je s sodelovanjem Direkcije RS za infrastrukturo in občine začela novembra 2022 in zaključila lansko jesen, se bo predvidoma v začetku naslednjega leta nadaljevala z rekonstrukcijo 3. faze od starega mostu do hidroelektrarne Krško.

Druga faza projekta rekonstrukcije obnove CKŽ G1-5 je obsegala od pokopališča do nakupovalnega središča, ki je obsegala 1,2 kilometra dolg odsek od krožišča pri pokopališču do nakupovalnega središča ter zajemala ureditev vozišča, pločnikov in ureditev štirih krožišč. Skupna vrednost tega dela je znašala 3,7 milijona evrov, od tega je Direkcija Republike Slovenije namenila približno 2,3 milijona, prispevek Mestne občine Krško pa je bil dober milijon evrov in pol.

Projekt 2. faze obnove CKŽ G1-5 je sicer prestal 1. fazo v sklopu javnega povabila za sofinanciranje iz mehanizma CTN. V sredini septembra bo oddan na 2. fazo za odobritev sredstev iz omenjenega mehanizma, in sicer za del naložbe, ki se nanaša na večnamensko pot in zeleno infrastrukturo.

Župan Mestne občine Krško Janez Kerin je, kot sporočajo z občine, poudaril, da je pričujoči projekt tudi primer dobre prakse sodelovanja med občino, državo in izvajalci, ki je temelj za nadaljnji razvoj infrastrukture v Krškem oz. na območju mestne občine Krško. Ministrica za infrastrukturo mag. Alenka Bratušek je v nagovoru dejala, da so investicije v državno cestno omrežje v mandatu te vlade sploh najvišje doslej. Med investicijami, ki so načrtovane na območju mestne občine Krško, je izpostavila posodobitev in dokončanje projekta rekonstrukcije ceste Zdole-Krško oziroma zadnje faze obnove zelo poškodovanega vozišča. Po besedah infrastrukturne ministrice naj bi bil razpis za gradnjo objavljen v kratkem.

Na dogodku ob otvoritvi, ki ga je povezovala Klara Eva Kukovičič, je nastopil kvartet trobil Glasbene šole Krško.

