Koncert brežiških gimnazijcev

10.6.2024 | 10:00 | Tekst: Renata Mikec

Foto: Gimnazija Brežice

Brežiški gimnazijci so nastopili z igrivim in mladostnim programom.

V Viteški dvorani Posavskega muzeja Brežice je Mešani mladinski pevski zbor Gimnazija Brežice nedavno navdušil z letnim koncertom Pomladna šelestenja. Pod vodstvom zborovodij Simone Rožman Strnad (na fotografiji skrajno levo) in Dejana Jerončiča (desno) so ob zaključku 11. sezone delovanja nastopili z igrivim in mladostnim programom.

Zapeli so nekaj slovenskih klasik, domačih in ljudskih napevov in nekaj bolj plesnih melodij. V sodelovanju z godalnim kvartetom sta bili v ospredju solistki Neli Škofca in Olja Bizjak, slišali smo skladbo, ki so jo dijaki ob mentorstvu profesorja Jerončiča napisali za projekt Song vision, koncert pa je obogatila tudi poezija zborovskih pevk Maje Šoba in Tinkare Kranjčevič.

»V zadnjih dveh letih je bilo ključnega pomena sodelovanje v velikih projektih z drugimi slovenskimi gimnazijskimi zbori in delovanje v izobraževalnem projektu Slovenia Cantat s tujimi dirigenti, ki je brežiški zbor povezal z drugimi zbori, zlasti z MePZ Veter iz Ljubljane. Plod tega sodelovanja so tudi skupni koncerti. Najbolj pa smo ponosni na projekt Potujoča muzika, ki je na odru slovite Gallusove dvorane Cankarjevega doma združil več kot 400 gimnazijskih pevcev. Veliko mladine poje, tudi fantov in prav takšni nastopi nas najbolj navdušijo in povežejo. Slavni odri in polne dvorane - to je nepozabno,« je za našo rubriko povedala Simona Rožman Strnad. »Delati z mladimi je neprecenljivo – mladi možgani hitro dojemajo in se tudi hitro učijo, ekipa pa predano dela,« je še poudarila Simona.

