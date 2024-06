šport

Primož Kobe 52., Anja Fink 57.

9.6.2024 | 17:00 | AZS/STA

Novo mesto - S svojim nastopom v polovičnem maratonu sta evropsko prvenstvo v atletiki v Rimu danes zaključila tudi novomeška atleta Primož Kobe in Anja Fink, ki sta osvojila 52. in 57. mesto. S svojim nastopom je bila debitantka na velikih tekmovanjih Anja Fink zadovoljna, izkušeni Primož Kobe pa ne najbolj.

Anja Fink (Foto: Peter Kastelic / AZS)

27-letna Novomeščanka Anja Fink je na velikem tekmovanju nastopila prvič. Decembra lani je na maratonu v Valencii z osebnim rekordom 2;33:42 postala druga v slovenski zgodovini na 42 km. Hitrejša je bila le Helena Javornik leta 2004 v Amsterdamu (2;27:33).

“Začela sem bolj zadaj, potem pa sem iz kilometra v kilometer dohitevala in prehitevala tekmice, zato sme zadovoljna. Temperatura je bila blizu 30 stopinj Celzija in je bilo zelo soparno. Kar izziv je bilo v takem vremenu teči, ustrezala pa mi je proga. Obenem pa čedalje težje usklajujem delo in tek. Končujem pripravništvo in se pripravljam za strokovni izpit. Upam, da bom potem dobila službo, v kateri bom lahko usklajevala delo z atletiko,” si je zaželela Fink.

Primož Kobe (Foto: Peter Kastelic / AZS)

Velki bolj izkušen je 43-letni Kobe. Novomeščan je s resnim treningom pričel šele leta 2010 in že v tem letu nastopil na evropskem prvenstvu v Barceloni, tekmoval pa je tudi že med drugim na olimpijskih igrah in bil v Londonu 46. Za Romanom Kejžarjem (2:11:50) je drugi najhitrejši slovenski maratonec (2;13:36).

“Nisem zadovoljen, že na začetku sem čutil, da noge niso prave. Do osmega kilometra je še šlo, potem pa me je samo odrezalo. Nisem se nadejal nastopa na EP in zato tudi nisem načrtoval forme. Po maratonu v Bostonu sem nadaljeval s stadionskimi teki, za drugo polovico leta pa načrtujem nastop na maratonu in odmeven izid. Šele pred kratkim sem zvedel, da se bom prek lestvice uvrstil na EP in sem začel s specialnimi treningi, ampak časa je bilo premalo. Vesel sem, da kljub težavam nisem odstopil ter sem dosegel spodoben izid ter nisem bil čisto na repu,” pa je povedal Kobe.

