Košenje vrta ob nedeljah v mestu ni prepovedano

9.6.2024 | 08:30

Novo mesto - Četrtkovo rubriko, v kateri lahko bralci svoje pohvale, kritike, vprašanja in mnenja javno poveste, je začel Novomeščan.

»Zelo je moteče, ko ob nedeljah in praznikih kak sosed ali kdo v naselju kosi vrt ali počne kaj glasnega s kakimi stroji, včasih celo med kosilom. Nemalokrat so to kar upokojenci, ki imajo gotovo čas za ta opravila tudi kak drug dan. Zanima me, ali v novomeški občini mogoče obstaja kak odlok, ki to ureja, in če je mogoče prepovedano, kdo to sankcionira, na koga se lahko obrnemo,« je dejal bralec iz Novega mesta.

Z Mestne občine Novo mesto sporočajo, da takega odloka o prepovedi košnje trave nimajo. »Zakon o javnem redu in miru prepoveduje hrup med 22. in 6. uro zjutraj. Povzročanje hrupa z drugimi sredstvi, na primer z vrtnimi, s kmetijskimi in z drugimi orodji v dnevnem času med tednom in tudi ob nedeljah ter praznikih ni prepovedano,« pravijo.

