kultura

Kako duhovni so bili na novomeškem knežjem dvoru

8.6.2024 | 11:30 | I. V.

Novo mesto - Dolenjski muzej bo danes popoldne na Glavnem trgu v Novem mestu pripravil že tradicionalni 9. Praznik situl oziroma festival železnodobnega življenja in kulinarike.

Prizor s 7. Praznika situl leta 2022 (Foto: I. Vidmar)

Začelo se bo ob 17. uri s prazgodovinsko tržnico, ponudbo jedi, pripravljenih na prazgodovinski način iz surovin, ki so jih imeli v svojem času na voljo naši železnodobni predniki, in delavnicami za otroke in odrasle. Ob 20. uri bo na vrsti predstava, s katero bodo predstavili duhovno življenje na knežjem dvoru, ob pol desetih bo koncert skupine Beer Belly, ki bo igrala staroveško glasbo, ob 22. uri pa si lahko v Dolenjskem muzeju pod vodstvom arheologa ogledate razstavo situlske umetnosti.

‹ nazaj