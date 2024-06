kronika

Gasilci so imeli veliko dela

8.6.2024 | 08:45 | I. V.

Sinoči okoli 20. ure je območje Dolenjske in Posavja zajelo močno neurje. Razkritih streh in toče sicer ni bilo, je pa poplavilo številne kletne prostore stavb na tem območju, tako da so imeli gasilci veliko dela s črpanjem vode iz zalitih prostorov stanovanjskih hiš in gospodarskih objektov.

Občina Novo mesto

Gasilci GRC Novo mesto in PGD Otočec so na Otočcu, v Lutrškem Selu in v kraju Dobovo črpali vodo in čistili zalite kletne prostore.

Občina Šentjernej

Gasilci PGD Šentjernej in Maharovec so v Šentjerneju, Gorenji Gomili, Vrhu pri Šentjerneju, Čadražah in Selih pri Šentjerneju črpali vodo in čistili zalite prostore.

Občina Šmarješke Toplice

Gasilci PGD Šmarjeta so v Šmarjeti črpali vodo iz zalite kleti stanovanjske hiše in pomagali pri sanaciji poplavljenih prostorov

Občina Sevnica

Okoli 19. ure je občino Sevnica zajelo močno neurje s točo in nalivi meteorne vode. Gasilci PGD Krmelj, Tržišče in Šentjanž so odstranjevali podrta drevesa z objekta in cestišč, sanirali od toče poškodovano ostrešje, odstranili naplavine, očistili prepuste in preusmerili meteorno vodo, ki je ogrožala dva stanovanjska objekta.

Občina Kostanjevica na Krki

Okoli 20. ure je občino Kostanjevica na Krki zajelo močno neurje z nalivi meteorne vode. Gasilci PGD Prekopa so v Dolnji Prekopi odstranili naplavine in blato s cestišča ter cestišče oprali in usposobili za promet.

