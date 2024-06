novice

Bo tole prišlo tudi do nas?

7.6.2024 | 16:05 | I. V.

Brežice - Dežurni z brežiškega Regijskega centra za obveščanje so malo pred četrto uro poslali opozorilo na nevihti, ki bi se lahko pomaknili tudi v naše kraje.

Radarska slika omenjenih neviht ob 15.55 (Vir: ARSO)

»Na območju Beljaka in tik ob severni meji v bližini Maribora sta okoli treh popoldne nastali dve močnejši nevihti. Prva se pomika proti Karavankam ter Zgornjesavski dolini in naj bi se kasneje premaknila proti jugovzhodu. Druga bo najverjetneje dosegla Dravsko dolino in širše območje Maribora. Ob tem je večja verjetnost toče, močnejših sunkov vetra ter nalivov. Ob tem je možno zastajanje padavinske vode in naraščanje hudourniških vodotokov,« so zapisali.

