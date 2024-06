kultura

Teden kultur ’24: Od glasbe in smeha do svetovne kulinarike

7.6.2024 | 10:00 | M. M.

Novo mesto - Teden kultur, festival medkulturnih, umetniških in kulinaričnih užitkov, bo tudi letos napolnil novomeški Glavni trg. Med 11. in 14. junijem prinaša stand-up, cirkuške vragolije, kabaret ... in, seveda, svetovno kulinariko. Vstop na vse dogodke je brezplačen.

Žur vseh kultur (Foto: arhiv; Bostjan Pucelj)

Letošnji program stavi na spreminjanje našega pogleda na stvari. Različnost je dobrodošla, če nanjo gledamo s prave perspektive, ali kot pravi festivalski slogan: »Več je kultur, večji je žur«. Organizator festivala je Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto.

Lastnim predsodkom bodo pomahali v slovo s torkovo Živo knjižnico. V atriju Hiše kulinarike bodo od 9. do 13. ure obiskovalcem za polurne pogovore na voljo »knjige« oz. osebe z (ne)navadnimi usodami, večkrat deležne stereotipov okolja, ki so pripravljene odgovoriti na vsa vaša vprašanja ...

Tako sreda kot četrtek ponujata kulturna doživetja za male in velike. V sredo ob 18. uri otroci od 2. do 102. leta starosti vabljeni na glasbeni stand-up Ena bolha za pomoč (Frnikola), ki bo odgovorila na vprašanje, kaj se zgodi, če pravljice, ki jih poznamo čisto vsi, malce obrnemo. Ob 20. uri na osrednjem odru nadaljujejo s satiričnim kabaretom Od paleolita do twita (MaTAFiR). Popeljal vas bo čez ikonične dogodke slovenske zgodovine in jih navezal na današnji čas neumnosti in perečih tem.

Otroci se bodo v četrtek ob 18. uri vnovič družili s starim znancem Tedna kultur, klovnom Camillom iz Kolumbije, ki letos prihaja v družbi žonglerja in akrobata iz Etiopije in Slovenije. Cirkuška predstava Ena + ena = tri (Tris) obljublja obilico smeha in igrivosti. Ob 20. uri sledi intimno glasbeno potovanje o pomenu meja - osebnih, geografskih, političnih, naravnih in jezikovnih. Ne zamudite dvojezičnega performansa Samo besede / Parole parole (Gledališče Ane Monro & Teater Visi).

TRIS (Foto: arhiv; Luka Dakskobler)

Petek, zadnji festivalski dan, bo tudi tokrat v znamenju sejma Žur vseh kultur – od 17. ure naprej se bodo na Glavnem trgu s kulinariko, glasbo in plesom predstavile kulture, ki že leta bogatijo življenje Novega mesta: od bošnjaške, srbske, hrvaške, makedonske in albanske do venezuelske, ukrajinske idr. Tudi ciganski golaž ne bo manjkal! Obiskovalci se bodo spoznavali, plesali in zabavali vse do 20. ure.

Ukrajinska stojnica (Foto: arhiv; Bostjan Pucelj)

»Petkov program že vsa leta prikazuje kulturno pestrost našega mesta, ki se iz leta v leto bogati. Pred tremi leti smo sprejeli potomce Slovencev iz Venezuele, potem so se nam iz znanih razlogov pridružili Ukrajinci, v mestu je veliko študentov iz drugih držav,« je povedala vodja letošnjega programa Tina Cigler in nadaljevala: »Gospodarstvo se že vrsto let vse bolj sooča z izzivom ne le, kje dobiti delavce, ampak kako jih tudi obdržati. Pri tem pa glavne besede nima le denar, ampak tudi dobro počutje delavca in njegove družine. Tega ustvarjajo dobri pogoji za življenje in občutek sprejetosti. Naše društvo pri tem pomaga več kot 30 let, s Tednom kultur pa slavi celo mesto.«

Kot omenjeno, bodo vsi dogodki potekali na Glavnem trgu, v primeru dežja pa pod streho atrija Knjižnice Mirana Jarca.

Festival Teden kultur bodo letos prvič zaključili še z uradnim after partyjem – premiero rokumentarca En zelo DOBER večer, ki je nastal na istoimenskem aprilskem dobrodelnem koncertu. Klubski večer, ki ga prirejata LokalPatriot in JSKD – OI Novo mesto, se bo zaključil kako drugače kot z glasbo.

Podrobnejši program je spodaj v priponki.

