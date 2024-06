posavje

Na Obrežju že postavljajo registracijski center

6.6.2024 | 18:00

Obrežje - Na mejnem prehodu Obrežje ob tovornem terminalu že stoji šotor, ki ga od parkirišča tovornjakov loči ograja, potem ko je vlada napovedala vzpostavitev registracijskega centra in azilnega doma na Obrežju.

Šotor in ograja na mejnem prehodu Obrežje, ki so ju postavili v zadnjih dneh, sta očitno namenjena registracijskemu centru. (Foto: M. L.)

Kot je danes povedal brežiški Molan Ivan Molan, je bil neuradno obveščen, da so na Obrežju začeli postavljati registracijski center. »Občina registracijskemu centru ni nikoli nasprotovala. Kar pa se tiče azilnega doma, je naše stališče enako, kot je bilo. Dejstvo je, da ta lokacija ni primerna za azilni dom. Upam in verjamem, da je vlada to spoznala v tem času, da bo odnehala od tega. Če ne bo odnehala, se bodo nadaljevale aktivnosti občine in krajanov proti vzpostavitvi azilnega doma,« pravi brežiški župan Ivan Molan.

Kot je rekel župan, je registracijski center na Obrežju deloval že doslej. »V občini delujeta dva registracijska centra, eden je na Obrežju, drugi je v Brežicah. Občinski svet se je strinjal, da se na Obrežju posodobi,« je povedal župan.

