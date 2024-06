posavje

FOTO: Predaja defibrilatorjev na Dobrovi in Kremenu

6.6.2024 | 13:30 | M. K.

Dobrova/Kremen - V okviru občinskega praznika Mestne občine Krško je v torek v vasi Dobrova na Bohorju potekala predaja defibrilatorja na pobudo predlagatelja Rudija Černeliča.

Dobrova bogatejša za defibrilator (Fotografije: MO Krško)

"Pred dobrima dvema mesecema me je v moji pisarni obiskal vaš sokrajan g. Rudi Černelič, ki je izrazil željo za postavitev defibrilatorja v vašem kraju. Ob navajanju razlogov za njegovo postavitev, ki so temeljili na skrbi za vas, spoštovani krajani, je bila izpostavljena tudi oddaljenost od najbližje nujne medicinske pomoči ter dobro obiskane in znane pohodniške poti, t.i. 'klasike' na Bohor," je župan Janez Kerin zbranim opisal idejo in razloge za postavitev defibrilatorja na Dobrovi.

"In kaj je lepšega, kot ob praznovanju občinskega praznika, ki ga naša Mestna občina praznuje v teh dneh, obdariti svoje občane," je, kot so sporočili z občine, ob zaključku govora dejal župan, ki se je zahvalil tako predlagatelju kot družini Cehte, ki je omogočila postavitev defibrilatorja na svoji domačiji.

Predsednik Sveta Krajevne skupnosti Senovo David Vižintin je izrazil zadovoljstvo, da je Mestna občina Krško uslišala želje in potrebe tamkajšnjih domačinov. Prisotne je pozval, naj pozorno prisluhnejo prikazu uporabe defibrilatorja, ki sta jo demonstriralo Helena Žulič in Mateja Županc iz Centra za krepitev zdravja Krško, saj defibrilator služi svojemu namenu le, če ga znamo uporabljati.

Sledila je uradna predaja defibrilatorja, ki ga je prevzel Marjan Cehte, lastnik domačije na naslovu Dobrova 42, kjer je novi defibrilator umeščen in bo na voljo 24 ur na dan, 7 dni na teden.

TUDI NA KREMENU

Že v sredo, 29. maja, je prav tako v sklopu praznovanj občinskega praznika tudi na Kremenu potekala predaja defibrilatorja, ki je bil financiran iz okvira participativnega proračuna na pobudo predlagateljev Tomaža Pohleta in Jožeta Žičkarja.

Predaja na Kremenu

Podžupan Mestne občine Krško Janez Jože Olovec je poudaril, da MO poleg umeščanja skrbi tudi za redno servisiranje in pregledovanje teh naprav, da so vedno pripravljene za uporabo in kot takšne služijo svojemu namenu – reševanju dragocenih življenj. ''Prav je, da ob praznovanju občinskega praznika tudi slavljenec, torej Mestna občina Krško, obdari svoje občane. Z velikim zadovoljstvom predajam ta defibrilator, ki bo tu na Kremenu zagotavljal večjo varnost in mir v srcu vam domačinom, vedoč, da je pomoč vedno blizu,'' je ob predaji povedal podžupan.

Predlagatelj Tomaž Pohle je dejal, da upa, da bo defibrilator čim redkeje v uporabi, podpredsednik Mestne četrti Krško Ivan Učanjšek pa je prepričan, da bo umestitev defibrilatorja na Kremenu prispevala k občutku varnosti za tamkajšnje krajane. Učanjšek se je še zahvalil Gregorju Pleterskemu, ki je dovolil namestitev defibrilatorja na svojo kmetijo, videmski župnik Alojzij Kačičnik pa je opravil še blagoslov naprave.

Defibrilator na naslovu Kremen 14, na domačiji Pleterski, je dostopen 24 ur na dan, 7 dni v tednu. A sam defibrilator ne bo rešil življenja, če ga ne znamo oz. si ga ne upamo uporabiti. Vodja Centra za krepitev zdravja Krško (ZD Krško) Helena Žulič je zato tudi tam demonstrirala uporabo defibrilatorja v praksi, prisotni pa so se lahko tudi sami preizkusili v oživljanju.

Doslej je na območju mestne občine Krško preko 40 javno dostopnih defibrilatorjev in se bližajo številki 50. Lokacije defibrilatorjev so dostopne tu.

‹ nazaj