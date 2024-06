družabno

Humoristi »pod klobuki«

6.6.2024 | 13:00 | Tekst: Renata Mikec

Foto: osebni arhiv Franci Kek

Franci Kek, Tone Fornezzi Tof in Vinko Šimek

Na Lady pikniku pod klobuki se je spet zbrala lepa množica znanih Slovencev in Slovenk. Večina si je, kot tradicija veleva, na glavo poveznila pokrivala. Med damami je bilo tudi nekaj gospodov, trojica s fotografije pa je še posebej pritegnila pozornost.

Franci Kek, ki je svojo pot med »znane« začel s slovitim Rock Otočcem, se pomena tega festivala zelo dobro zaveda in ga hrani globoko v svojem srcu, tokrat pa tudi na glavi. Tone Fornezzi Tof, po duši humorist, po srcu pa športnik, je nase opozoril s kolesarsko čelado in bil povsem v stilu svojega načina življenja, Vinko Šimek pa je tokrat posegel po klobuku, kakršen je letos, ko je v ospredju precej jeansa, tudi v trendu.

Priznati je treba, da se trojice fantastično drži. Tof je sredi aprila slavil 90. rojstni dan, njegov štajerski kolega, ki ga mnogi poznajo kot Jako Šraufcigerja, bo konec junija praznoval 76. rojstni dan, Kek pa je januarja letos obrnil šestdesetico. »Ja, manjka mi samo še eno leto do upokojitve, ki pa je zagotovo ne bo, saj sta Tof in Vinko živ dokaz, da se da tudi v zrelih letih razmišljati, delati in se hkrati zabavati. Precej starejša sta, pa sta še vedno močno nabrita in polna idej,« je bil nad vsestranskima kolegoma navdušen ta navihani Dolenjec.

Tof, ki ima v Nedeljskem dnevniku redno tedensko rubriko že več kot 50 let, je prvi v Sloveniji začel snemati skrite kamere, prav to, kar že nekaj let počne tudi Kek. Slednji jih je doslej spravil pod streho že 164.

