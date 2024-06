kronika

Prijeli serijskega tatu; vlomilca zalotili v hiši

4.6.2024 | 12:50 | M. K.

Policisti PP Novo mesto so v preteklih mesecih obravnavali več tatvin iz prodajaln v Novem mestu. Storilec je kradel predvsem parfume, alkoholne pijače in različne prehrambene izdelke. V vseh primerih so opravili oglede, zbirali obvestila in izvajali druge aktivnosti v okviru preiskovanja kaznivih dejanj, danes sporočajo s PU Novo mesto. Med preiskavo so ugotovili, da je kaznivih dejanj osumljen 21-letni moški iz Novega mesta, ki je v zadnjih mesecih na območju Novega mesta in Ljubljane v prodajalnah zakrivil najmanj 25 tatvin. Osumljencu so včeraj odvzeli prostost in ga pridržali. S kazensko ovadbo so ga privedli k preiskovalni sodnici, ki je zanj odredila pripor. 21-letnika so v preteklosti že večkrat obravnavali zaradi premoženjskih kaznivih dejanj.

Storilca zalotili pri vlomu

V soboto nekaj po 22. uri so policiste obvestili o vlomu v stanovanjsko hišo v Škocjanu. Oškodovanci so preko video nadzora zaznali vlom, se vrnili domov in v hiši zalotili storilca. Poklicali so na številko 113 in storilca uspeli zadržati do prihoda policistov. Kriminalisti in policisti so 25-letniku iz naselja v okolici Črnomlja in 29-letniku iz okolice Šentjerneja odvzeli prostost in jima zasegli ukraden nakit v vrednosti okoli 2.000 evrov. Opravili so ogled kraja kaznivega dejanja in zavarovali najdene sledi. Ugotovili so, da sta storilca v hišo vlomila skozi vrata terase. Kriminalisti okoliščine še preverjajo, zoper oba bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo.

Ukradli za 15 tisočakov električnih vodnikov

V noči na ponedeljek je na območju Podbreznika nekdo vlomil v nedograjen objekt in ukradel večjo količino električnih vodnikov. Z vlomom in tatvino je izvajalca del oškodoval za okoli 15.000 evrov.

Precej prehitra

Včeraj nekaj po 11. uri so policisti na Obrežju ustavili voznika osebnega avtomobila znamke Ferrari registrskih oznak Litve, ki je na območju Čateža ob Savi vozil 200km/h in prekoračil dovoljeno hitrost za 70 km/h. 33-letnemu državljanu Finske so zaradi kršitve cestno prometnih predpisov izrekli globo.

Okoli 22. ure so prav tako na Obrežju kontrolirali voznika osebnega avtomobila znamke Alfa nemških registrskih oznak, ki je vozil s hitrostjo 187 km/h in prekoračil dovoljeno hitrost za 57 km/h. 44-letnemu državljanu Hrvaške so izrekli globo.

Migranti

Policisti so na območju PP Brežice (Rigonce, Dobova, Obrežje, Slovenska vas) včeraj prijeli 16 državljanov Afganistana, 13 Sirije, 11 Turčije, deset Bangladeša, devet Pakistana, osem Indije, štiri Nepala, državljana Šrilanke, Sierra Leoneja in Mjanmara. Na območju PP Črnomelj (Bojanci) so prijeli državljana Palestine in Libije.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj posredovali v 62. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 145 klicev. Obravnavali so deset prometnih nesreč z gmotno škodo. Posredovali so zaradi šestih kršitev javnega reda in miru, obravnavali sume kaznivih dejanj poškodovanja tuje stvari, vlomov in tatvin ter posredovali zaradi nedovoljenih prehodov državne meje.

