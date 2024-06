dolenjska

Bolnišnice junija večinoma brez večjih težav

4.6.2024 | 09:00 | STA; M. K.

Novo mesto/Brežice - Bolnišnice v juniju zaradi zdravniške stavke večinoma ne bodo imele večjih težav. Ponekod zaradi stavke storitve skoraj ne odpadajo, drugje imajo večje težave zaradi siceršnjega pomanjkanja kadra. V nekaterih bolnišnicah zaradi zdravniške stavke sicer beležijo izgubo finančnih sredstev, nekatere pa tega zaradi različnih dejavnikov ne občutijo.

V novomeški bolnišnici z junijem znova s programom za skrajševanje čakalnih vrst

V novomeški bolnišnici je zaradi zdravniške stavke skupaj odpadlo 11 odstotkov nenujnih operativnih in ambulantnih storitev. "Smo pa na drugi strani naredili več nujnih in težjih primerov, tako, da smo realizacijo dosegli," so poudarili.

Foto: arhiv DL

Na vprašanje, ali se je število odpadlih zdravstvenih storitev kaj zmanjšalo po sprejetju odloka o opravljanju zdravniške službe v času stavke in po sprejetju novele zakona o zdravniški službi, so odgovorili, da se je število odpadlih storitev sicer znižalo za nekaj odstotkov, ni pa omenjeno imelo bistvenega vpliva, saj so že do sprejetja odloka obravnavali vse nujne primere.

Zaradi stavke redni program ni okrnjen, je pa okrnjeno izvajanje posebnega programa za skrajševanje čakalnih dob, vendar z junijem načrtujejo začetek izvajanja tudi tega. Soglasje za nadurno delo ima sicer pri njih trenutno umaknjeno še 52 zdravnikov specialistov od 143.

Na vprašanje, kolikšna je dosedanja finančna izguba zaradi zdravniške stavke, so odgovorili, da glede na to, da so obravnavali več nujnih in težjih primerov, ki so tudi bolje vrednoteni, v prvih štirih mesecih letošnjega leta izgube ne beležijo.

Poudarili so, da je bilo koriščenje tako lanskoletnih kot letošnjih dopustov zaposlenih načrtovano, skladno s tem pa bodo organizirali delo.

V brežiški bolnišnici vse poteka nemoteno

V brežiški bolnišnici zaradi stavke več ne beležijo odpadlih storitev. Programi so na večini področij realizirani v celoti, kjer je nekaj izpada, je razlog v daljši odsotnosti zdravnikov. Stavka tako ni razlog za finančno izgubo, so poudarili.

SB Brežice

Vsi zdravniki, ki so umaknili soglasje za nadurno delo, so umik že pred časom tudi preklicali.

Na vprašanje, ali ob stavki ter koriščenju lanskoletnega dopusta zaposlenih v juniju in novega dopusta poleti pričakujejo težave, so odgovorili, da ne. Stare dopuste so namreč zaposleni enakomerno koristili tekom celega prvega polletja, načrti koriščenja novih dopustov poleti pa so po oddelkih že pripravljeni.

Stavka Fidesa poteka slabih pet mesecev

Stavka Sindikata zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides, ki se je začela 15. januarja, traja že skoraj pet mesecev in je že pred časom postala najdaljša zdravniška stavka v Sloveniji doslej. Sindikat zahteva sklenitev aneksa k tarifnemu delu kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike, s katerim bi ustrezno dvignili plače še starejšim zdravnikom po tistem, ko je bila večina mlajših zdravnikov v prejšnjem letu deležna dviga plač za pet plačnih razredov. Pogajanja med vlado in sindikatom doslej niso prinesla rezultatov, dogovora ni prinesla niti mediacija.

