gospodarstvo

Brežičani uspešni z dvema čezmejnima projektoma

4.6.2024 | 08:30 | M. K.

Brežice - Občina Brežice je uspešno kandidirala na 1. roku Javnega razpisa Interreg Programa Slovenija-Hrvaška 2021-2027 in skupaj s partnerji prejela odobrena dva od skupno šestih izbranih projektov v okviru sofinanciranja z evropskimi sredstvi.

Dan kruha vina in salam (Fotografiji: Občina Brežice)

V prvem roku Javnega razpisa za prednostni nalogi 2: Odporna in trajnostna regija je bilo oddanih 73 projektnih vlog. Odobrenih je bilo šest projektov v skupnem znesku 7.787.693,26 evrov sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Od šestih odobrenih projektov sta dva projekta rezultat sodelovanja Občine Brežice z Zavodom za podjetništvo, turizem in mladino (ZPTM) Brežice, Posavskim muzejem Brežice (PMB) in Fakulteto za turizem (FT) Univerze v Mariboru. Za oba projekta znaša skupna vrednost pridobljenih sredstev 2.332.991,67 evrov iz naslova ESRR.

Odobrena sredstva predstavljajo 33% vseh ESSR sredstev razdeljenih na 1. roku javnega razpisa. Splošni cilj projektov je spodbujati sodelovanje med regijami in državami, da bi pomagali pri njihovem gospodarskem in družbenem razvoju ter se spopadli z mejnimi ovirami.

INTERWINE

Projekt InterWine - z združevanjem kulturne dediščine in eno-turizma ustvariti trajnostno čezmejno destinacijo - bo trajal 30 mesecev, skupni proračun projekta znaša 1.383.077,02 evrov. Poleg Občine Brežice, Zavoda za podjetništvo, turizem in mladino Brežice, Fakultete za turizem Univerze v Mariboru in Posavskega muzeja Brežice so partnerji projekta iz sosednje Hrvaške še Mestna občina Velika Gorica, Občina Pušća, Obrtniško učilišče – ustanova za izobraževanje odraslih in Turistična zveza Zagrebške županije. Glavni cilj projekta je krepitev vloge kulture in trajnostnega turizma na območju Mestne občine Velika Gorica, Občine Pušća in Občine Brežice z razvojem novega skupnega turističnega produkta, ki bo temeljil na prepletu kulturne dediščine in tradicije vinarstva in vinogradništva.

Center obnovljive energije

Župan Ivan Molan je o projektu Interwine povedal: ''Projekt spodbuja in krepi čezmejno sodelovanje med Slovenijo in Hrvaško, prispeva k trajnostnem razvoju in prinaša celovite koristi lokalni skupnosti, od gospodarskega razvoja do izboljšanja kakovosti življenja in varovanja okolja. Projekt je ključen za dolgoročno blaginjo in trajnostni razvoj obeh držav. Veseli nas, da bomo s projektom krepili čezmejne prireditve namenjene promociji in povezovanju vinskih kleti, vinogradnikov in vinarjev, kot je prireditev Dan kruha, vina in salam, razvijali skupne vinske zgodbe čezmejnih vinorodnih območij in pridobili opremo, ki je ključna za razvoj turizma, kot so: e-kolesa in mobilni turistično-informacijski center ter oprema grajske vinske kleti. Kakovostna infrastruktura in dobro vzdrževana oprema omogočata turistom prijetno in varno izkušnjo, hkrati pa prispevata k trajnostnemu razvoju turističnih destinacij.''

ENVIRO



Projekt ENVIRO – doživljanje trajnostnega turizma za spodbujanje čezmejnih sprememb združuje Občino Brežice, Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice ter Fakulteto za energetiko Univerze v Mariboru in partnerje iz sosednje Hrvaške: Turistično zvezo Zagrebške županije in OIKON d.o.o. – Institut za uporabno ekologijo iz Zagreba. Celotna vrednost projekta je ocenjena na 1.822.924,56 evrov.

S projektom ENVIRO poudarjajo pomen trajnega in medkulturnega čezmejnega sodelovanja ter razvijamjo atraktivni turistični produkt, ki v ospredje postavlja nov in inovativen koncept trojne paradigme Turizem – okolje – energetika. V okviru projekta bosta vzpostavljeni in medsebojno povezani doživljajski središči na slovenski in hrvaški strani z novimi izobraževalno promocijskimi vsebinami in programom prilagojenim tudi osebam z oviranostjo.

