FOTO: Požar v skladišču; pijan zapeljal v gostilno; izginuli prašiči

3.6.2024 | 16:50 | M. K.

V petek nekaj po 20. uri je zagorelo v skladiščnih prostorih podjetja v Mokronogu. Požar so gasilci pogasili in omejili, poškodovan ni bil nihče. Po prvih ocenah je nastalo za okoli 15.000 evrov škode, okoliščine oziroma vzrok za nastanek požara pa policisti še preiskujejo. O ugotovitvah bodo seznanili pristojno tožilstvo, danes poročajo s PU Novo mesto.

Petkovo gašenje v Mokronogu (Foto: PGD Mokronog)

Nesrečo povzročil 15-letni motorist

V petek okoli 15.30 se je zgodila prometna nesreča z udeležbo motorista in voznice osebnega avtomobila pri Stolovniku na območju PP Krško. Policisti so opravili ogled in ugotovili, da je za trčenje odgovoren 15-letni motorist, ki je zaradi nepravilne strani vožnje trčil v avtomobil 29-letne voznice. Povzročitelj, ki se je v nesreči lažje poškodoval, je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja. O kršitvah cestno prometnih predpisov 15-letnika bodo policisti z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Nesreča 15-letnega motorista (Foto: PGE Krško)

Trčil v avtodom in še v en avto

V petek okoli 17.30 se je zgodila prometna nesreča med Velikimi Dolami in Logom pri Žužemberku. 46-letni voznik osebnega avtomobila je zaradi prevelike hitrosti na mokrem vozišču izgubil oblast nad vozilom, zapeljal levo in trčil v avtodom nemških registrskih oznak, ki ga je iz nasprotne smeri pravilno pripeljala 38-letna voznica. Po trčenju je avtomobil 46-letnika odbilo še v avtomobil 18-letnega državljana Nizozemske. Lažje poškodovanega 18-letnika so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Povzročitelju nesreče bodo policisti izdali plačilni nalog.

Petkovo trčenje z avtodomom (Foto: PGD Trebnje)

Z 1,7 promila alkohola čez Gorjance

Policisti PP Metlika so bili v petek okoli 19.30 obveščeni o nevarni vožnji voznika osebnega avtomobila, ki naj bi vozil iz smeri Novega mesta proti Metliki in ogrožal ostale udeležence v prometu. Takoj so se odzvali, kršitelja izsledili in ustavili. 47-letniku, ki je imel v litru izdihanega zraka 0,83 miligrama alkohola, so odvzeli vozniško dovoljenje in prepovedali nadaljnjo vožnjo. O kršitvah voznika bodo z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Trčil v gostinski lokal

V soboto nekaj pred 14. uro se je zgodila prometna nesreča na Senovem, kjer je voznik osebnega avtomobila trčil v vrata gostinskega lokala. Policisti so 57-letnega kršitelja izsledili in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus in strokovni pregled. V litru izdihanega zraka je imel 1,51 miligrama alkohola (3,1 g/kg). Ugotovili so še, da nima veljavnega vozniškega dovoljenja, zato so mu avtomobil zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Hudo poškodovan kolesar

Včeraj nekaj pred 11. uro so policiste obvestili, da v bolnišnici oskrbujejo moškega, ki naj bi se poškodoval v prometni nesreči. Policisti PP Črnomelj so zbrali obvestila in po prvih ugotovitvah je 41-letni moški kolesaril na območju Doblič. Pri vožnji po klancu navzdol naj bi izgubil oblast nad kolesom, padel in se hudo poškodoval. Okoliščine nesreče policisti še preverjajo.

Prehiter

Včeraj nekaj pred 14. uro so policisti na Obrežju kontrolirali voznika osebnega avtomobila BMW, ki je na območju Čateža ob Savi vozil s hitrostjo 187 km/h in prekoračil dovoljeno hitrost za 57 km/h. 45-letnemu državljanu Srbije so zaradi kršitve cestno prometnih predpisov izrekli globo.

Voznik in potnica lažje poškodovana

Prometna nesreča z udeležbo osebnega in tovornega vozila na cesti med Bičem in Žužemberkom se je zgodila včeraj nekaj pred 15. uro. Policisti PP Trebnje so opravili ogled in ugotovili, da je za nesrečo odgovoren 49-letni voznik osebnega avtomobila iz Nemčije, ki je zaradi prevelike hitrosti izgubil oblast nad vozilom, zapeljal na nasprotno smerno vozišče in trčil v tovorno vozilo, ki ga je iz nasprotne smeri pravilno pripeljal 36-letni voznik. Lažje poškodovanega povzročitelja in potnico iz njegovega vozila so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Policisti so mu zaradi kršitve cestno prometnih predpisov izrekli globo.

Na območju Sevnice več kot 70 prekoračitev hitrosti

Policisti PP Sevnica so med 28. 5. in 30. 5. poostreno preverjali upoštevanje omejitev hitrosti. Med nadzorom so ugotovili 72 prekoračitev največje dovoljene hitrosti. Največjo prekoračitev so ugotovili pri vozniku osebnega vozila, ki je na cesti, kjer je hitrost omejena na 90 km/h, vozil s hitrostjo 151 km/h. Kazen za prekršek znaša 1.200 evrov, vozniku pa se izreče 18 kazenskih točk. Zoper voznika bodo policisti podali obdolžilni predlog na Okrajno sodišče v Sevnici.

Hitrost je še vedno med glavnimi dejavniki prometnih nesreč na naših cestah, tudi tistih z najhujšimi posledicami, ob tem opozarjajo na PU Novo mesto in napovedujejo, da bodo podobne akcije nadaljevali tudi v prihodnjih dneh.

Vlomi in tatvine

V Gornji Lokvici na območju PP Metlika je med 29. 5. in 30. 5. nekdo iz odklenjene garaže stanovanjske hiše ukradel motorno žago in električno ročno orodje. Lastnik ocenjuje, da je oškodovan za 1.200 evrov.

V petek med 18. in 21. uro je na parkirnem prostoru na Topliški cesti neznanec poskušal vlomiti v osebni avtomobil. V notranjost mu ni uspelo priti, z vlomom pa je povzročil za okoli 2.500 evrov škode.

V Novem mestu je v noči na soboto nekdo vlomil v prostore prodajalne in izmaknil prazen predal blagajne. Okoliščine policisti še preiskujejo.

Na Kočevarjevi ulici v Novem mestu je v isti noči nekdo vlomil v poslovne prostore prodajalne. Odnesel ni ničesar, z vlomom pa je povzročil za okoli 5.000 evrov škode.

V okolici Novega mesta so v noči na soboto neznanci iz hleva ukradli pet prašičev. Policisti so opravili ogled in nadaljujejo s preiskavo.

V Podbočju je v noči na nedeljo nekdo vlomil v poslovne prostore in ukradel denar. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 2.000 evrov škode.

Na parkirnem prostoru na Šegovi ulici v Novem mestu je v isti noči neznanec vlomil v dva osebna avtomobila in iz denarnic pobral denar. Z vlomi in tatvino je lastnika oškodoval za okoli 2.800 evrov.

V minuli noči je v Kostanjevici na Krki nekdo vlomil v prostore prodajalne in ukradel gotovino in tobačne izdelke. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 1.000 evrov škode.

Vklenili so ju

Šentjernejske policiste so sinoči poklicali na pomoč iz naselja Trdinova cesta, kjer naj bi bi se dva kršitelja pretepala in nedostojno vedla. Takoj so se odzvali in vzpostavili javni red in mir. 25-letni in 18-letni kršitelj nista upoštevala ukazov policistov, zato so zoper njiju uporabili prisilna sredstva, ju obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi kršitev javnega reda in miru jima bodo izdali plačilni nalog.

Prijeli tihotapca in migrante

V soboto nekaj pred 21. uro je na mejni prehod Slovenska vas pripeljal voznik osebnega avtomobila Toyota corolla italijanskih registrskih oznak. 44-letni državljan Ukrajine je prevažal štiri državljane Turčije, ki ne izpolnjujejo pogojev za vstop v Slovenijo. Državljanu Ukrajine so odvzeli prostost, ga pridržali in mu zasegli avtomobil. S kazensko ovadbo ga bodo priveli k preiskovalnemu sodniku.

Policisti so poleg tega med 31. 5. in 3. 6. na območju PP Brežice (Dobova, Obrežje, Rigonce, Rakovec, Kapele, Jesenice, Ponikve, Loče, Slovenska vas, Trnje, Nova vas pri Mokricah) prijeli 61 državljanov Afganistana, 53 Sirije, 24 Pakistana, 21 Nepala, 17 Turčije, 11 Bangladeša, šest državljanov Indije in Palestine, pet Šrilanke, tri državljane Kitajske in Maroka, dva državljana Burundija, dva državljana Somalije, dva državljana Alžirije, dva državljana Senegala, Sierra Leoneja in Slonokoščene obale, državljana Konga, Kameruna in Irana. Na območju PP Črnomelj (Preloka, Žuniči, Vinica) so prijeli 11 državljanov Sudana, štiri iz Maroka in državljana Alžirije.

Vikend v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so med 31. 5. in 3. 6. posredovali v 229. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 652 klicev. Obravnavali so prometno nesrečo s hudimi telesnimi poškodbami, štiri nesreče, v katerih so se udeleženci lažje poškodovali, in 21 nesreč z gmotno škodo. Posredovali so zaradi 44. kršitev javnega reda in miru in v Šentjerneju dva kršitelja pridržali. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj groženj, lahke telesne poškodbe, prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države, poškodovanja tuje stvari, vlomov in tatvin. Posredovali so zaradi nesreče pri delu, požarov, sprožitev signalno varnostnih naprav in nedovoljenih prehodov državne meje.

