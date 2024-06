družabno

Prečenske upokojenke na rokodelski razstavi

3.6.2024 | 17:15 | Foto: Drago Šulc

V soboto, 1.6.2024, so odprli rokodelsko razstavo izdelkov članic in članov PZDU Dolenjske in Bele krajine. Organizator razstave je bilo Društvo upokojencev Loški Potok. Sodelovalo je 15 društev, med njimi tudi članice rokodelske sekcije Društva upokojencev Prečna. Predstavile so svoje izdelke, ki jih zadnje leto vneto izdelujejo.

Rokodelske sekcije za večino udeležencev pomenijo razvedrilo in sprostitev. V PZDU Dolenjske in Bele krajine je 36 društev, od tega jih ima 18 rokodelsko sekcijo s 160. člani, na tokratni razstavi pa, kot že omenjeno, sodeluje 15 društev.

