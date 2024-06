dolenjska

Pr` Petrovc`, Pr` Orehar`, Pr` Pangret` …

3.6.2024 | 12:50 | M. K.

Foto: Simona Pate Popelar

»Pr` Petrovc`, Pr` Orehar`, Pr` Pangret` …« tako se je reklo po domače. To je le nekaj hišnih imen, ki so se vse do danes ohranila v zaselku Križ v občini Trebnje. Njihov zapis na kostanjevih deblih so skupaj s še preostalimi petimi imeni na zadnjo majsko soboto obeležili s postavljanjem lesenih znamenj na posameznih domačijah.

Bilo je prijetno delovno druženje domačinov, so sporočili organizatorji, nagrajeno z zadovoljstvom po opravljenem delu in obiskom županje Mateje Povhe ter duhovnika Slavka Kimovca, ki je znamenja tudi blagoslovil.

Vse skupaj se je začelo lansko jesen, ko je domačin Brane Podržaj predlagal, da bi bilo prav, da na Križu ohranijo hišna imena, preden gredo v pozabo, saj gre za pomembno nesnovno kulturno dediščino. Zamisel je bila zaupana domačinu s sosednje Zagorice, arhitektu Damjanu Popelarju, ki je s pomočjo soseda Francija Anžička iztesal les in vanj vrezal imena.

Na zaključku je županja izpostavila vrednost dela, saj je pionirsko v občini Trebnje in dober vzgled, Damjan Popelar pa k temu dodaja še socialno moč, saj ''je povezalo dobromisleče ljudi.''

