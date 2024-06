novice

Mednarodna vojaška vaja Gromsko krilo 2024

3.6.2024 | 11:00 | M. K.

Od danes do petka, 7. junija, bo na širšem območju občin Nova Gorica, Kanal ob Soči, Tolmin, Idrija, Sevnica, Radeče, Laško, Kočevje ter letališč Cerklje ob Krki in Brnik potekala mednarodna vojaška vaja Gromsko krilo 2024 (angl. Thunder Wing 2024), na kateri se bodo kontrolorji združenih ognjev urili skupaj s pripadniki zavezniških držav ob podpori slovenskega vojaškega letalstva. Namen vaje, ki jo organizira in vodi poveljstvo 15. brigade vojaškega letalstva in zračne obrambe, je skupno urjenje kvalificiranih kontrolorjev združenih ognjev, poveljstev in štabih organov, letalskih posadk in načrtovalcev združenih ognjev ter pripadnikov specialnih enot.

Letališče Cerklje ob Krki (Foto: arhiv; MORS)

Aktivnosti na terenu, ki so, kot sporočajo z obrambnega ministrstva, bile predhodno usklajene z lokalno skupnostjo, bodo potekale po vnaprej določenem scenariju in bodo za okolico, kolikor bo mogoče, nemoteče, saj bo na terenu malo vojakov in vojaških vozil, uporaba manevrskega streliva bo minimalna, udeleženci pa se bodo z vozili premikali po javnih cestah in utrjenih gozdnih poteh.

Letala in helikopterji Slovenske vojske bodo navedene dni med 8. in 20. uro v podporo usposabljanju kontrolorjev združenih ognjev delovali z letališč Cerklje ob Krki in Brnik. Zaradi zagotavljanja varne izvedbe vaje ter varnega in neprekinjenega zračnega prometa bodo začasne dnevne zapore zračnega prostora nad območji delovanja.

Aktivnosti na delovnih točkah (DT) bodo potekale večinoma v naslednjih občinah:

– DT Nova Gorica: Bate in Banjšice,

– DT Idrija: topilnica živega srebra,

– DT Tolmin: sotočje rek Soče in Tolminke,

– DT Kanal ob Soči: Kal nad Kanalom in akumulacijsko jezero Avče,

– DT Radeče: območje ob reki Savi in objekti ribiške družine,

– DT Sevnica: vasi Okroglice in Paneče,

– DT Laško: vas Polana,

– DT Kočevje: vojaški objekt Škrilj.

Kontrolor združenih ognjev svetuje poveljniku na terenu o uporabi zračne in drugih vrst ognjene podpore (ladijske, minometne ali artilerijske) in njeni pravilni uporabi ter ob delovanju nadzoruje izvedbo. Zagotavlja podporo pri izvidovanju poti, spremstvu konvojev in nadzoru okolice, s čimer je vzpostavljena celovita zaščita lastnih sil. Kontrolorji združenih ognjev so imeli pomembno vlogo tudi pri gašenju obsežnih požarov in poplavah v preteklih letih, ko so skrbeli za varno izvedbo letalskih operacij, so še pojasnili s slovenskega ministrstva za obrambo.

‹ nazaj