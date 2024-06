dolenjska

Kako naj razdelijo 50 tisočakov?

3.6.2024 | 09:50 | M. K.

Trebnje - Med 1. in 15. junijem lahko občani Občine Trebnje odločajo o porabi participativnega dela proračuna v višini 50 tisoč evrov.

Občina je do razpisanega roka prejela 25 predlogov po meri občanov. Vse oddane predloge je pregledala komisja, ki je preverila, ali so izvedljivi, skladni s pogoji iz javnega poziva, v pristojnosti občine in ne presegajo sredstev, namenjenih participativnemu proračunu. Vsi predlogi, ki so ustrezali danim kriterijem, so uvrščeni na glasovanje, na katerem o njihovi izvedbi neposredno odločajo občani. Participativnemu proračunu za leto 2024 je namenjenih 50.000 evrov proračunskih sredstev Občine Trebnje, vrednost posameznega projekta pa je omejena na 5.000 evrov.

Med 1. in 15. junijem poteka glasovanje, glasuje lahko vsak s stalnim prebivališčem v občini Trebnje, star vsaj 15 let. Glasovanje poteka na spletni platformi Predlagam, odločam!.

Vsak občan lahko glasuje za en projektni predlog.

Projektni predlogi, ki so na seznamu za glasovanje:

- Ureditev vaškega družabnega prostora na Ponikvah z otroškimi igrali

- Razgledna točka na Liscu

- Ureditev igral v Vaškem središču v Dolenjih Selcih

- Prireditveni oder Velika Loka

- Nakup miz, klopi in zastav za vas Žubina

- Dokončanje vaškega igrišča - Lukovek

- Ureditev igrišča na Veliki Loki

- Nakup zastav Šentlovrenc

- Nakup projektorja

- Nakup miz in klopi za prireditve, ki jih organizirajo društva in krajani Šentlovrenca

- Ureditev otroškega igrišča v Velikem Gabru

- Oprema za vaščane Gorenjih Ponikev

- Ureditev (dokončanje) vaškega središča v vasi Jezero

- AED Mala Loka

- Oprema zunanjega igrišča pri PŠ Dobrnič

- Senčila za Medgeneracijsko točko Temenica.

