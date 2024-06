šport

Novih pet točk za Pancarja

3.6.2024 | 07:40 | STA; M. K.

Berlin - Slovenski motokrosist Tim Gajser je osvojil drugo mesto na dirki svetovnega prvenstva v nemškem Teutschenthalu v elitnem razredu MXGP. V prvi vožnji je bil tretji, v drugi pa je končal na drugem mestu. V seštevku SP je vodstvo spet prevzel včerajšnji zmagovalec Prado, Gajser zaostaja le dve točki.

Jan Pancar (Foto: arhiv AMZS)

"Za mano je soliden konec tedna, zmagal sem v kvalifikacijah in dosegel drugi in tretje mesto. Malo sem razočaran, ker v prvi vožnji zaradi bolečin v rokah nisem mogel voziti tako, kot sem želel, a sem še vedno končal na tretjem mestu," je za spletno stran svoje ekipe Honda dejal Gajser in dodal: "V drugi vožnji mi je šlo precej bolje, bil sem bližje vodilnemu, ne pa dovolj, da bi ga lahko prehitel. Kakorkoli, seštevek prvenstva je zelo zgoščen, upam, da bom naslednji teden zdrav in se že veselim Latvije."

S takšnim razpletom je Prado tudi skočil na vrh seštevka, ima 402 točki, dve manj pa Gajser. Tretji je zdaj Herlings (336), saj Febvre v drugi vožnji ni nastopil.

Drugi slovenski predstavnik na dirki v tem razredu Jan Pancar je v prvi vožnji po 23. izhodišču v kvalifikacijah sprva nazadoval, potem pa se je prebijal naprej, a le do 22. mesta. Bolje mu je šlo večji del druge vožnje, v kateri je vozil na 11. mestu, nekaj krogov tudi na desetem, potem pa je v zadnjem krogu po napaki izgubil pet mest in vožnjo končal kot 16. V seštevku dirke je to pomenilo 20. mesto in pet točk v SP. V seštevku sezone jih ima zdaj 84., kar ga uvršča na 14. mesto.

V razredu MX2, kjer v tej sezoni ni slovenskih dirkačev oziroma nastopajo zgolj občasno, je slavil Belgijec Lucas Coenen pred Nizozemcem Kayem de Wolfom in Nemcem Simonom Längenfelderjem. V seštevku sezone vodi de Wolf s 396 točkami.

V okviru spremljevalnega programa so v Nemčiji vozili tudi preizkušnjo evropskega prvenstva v razredu EMX 250, kjer je nastopil tudi Jaka Peklaj. Mladi up slovenskega motokrosa je uspešno prestal kvalifikacije, na dirki pa je skušal piti do kakšne točke za EP. V prvi vožnji je bil 28., v drugi pa je ciljno črto prečkal kot 25., skupno je bil na dirki 28.

Naslednja preizkušnja bo že čez teden dni v latvijskem Kegumsu.

* Izidi:

* MXGP:

- 1. vožnja: 1. Jorge Prado (Špa), 2. Jeffrey Herlings (Niz), 3. Tim Gajser (Slo) ... 22. Jan Pancar (Slo)

- 2. vožnja: 1. Jorge Prado (Špa), 2. Tim Gajser (Slo), 3. Jeffrey Herlings (Niz) ... 16. Jan Pancar (Slo)

- skupno na dirki: 1. Jorge Prado (Špa) 50, 2. Tim Gajser (Slo) 42, 3. Jeffrey Herlings (Niz) 42 ... 20. Jan Pancar (Slo) 5

- skupno SP (8): 1. Jorge Prado (Špa) 402, 2. Tim Gajser (Slo) 400, 3. Jeffrey Herlings (Niz) 336 ... 14. Jan Pancar (Slo) 84

