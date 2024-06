šport

Luka Bojanc bronast na svetovnem pokalu v Kopru

2.6.2024 | 12:45 | L. M., STA

Koper, Novo mesto - Včeraj, prvi dan finalnih nastopov na svetovnem pokalu v Kopru, je slavila Slovenija: Lucija Hribar je dvovišinski bradlji z odlično vajo osvojila prvo mesto in zlato medaljo, novomeški gimnastičar Luka Bojanc pa je na zmagovalni oder stopil z vajo na krogih.

Poleg njiju sta v finalu tekmovala še Anže Hribar s četrtim mestom na parterju in Gregor Rakovič, peti na konju z ročaji, sporočajo iz Gimnastične zveze Slovenije.

Novomeški gimnastičar Luka Bojanc si je bron prislužil z vajo na krogih. (Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida)

Novomeščan Luka Bojanc se je z vajo na krogih v četrtek s tretjo oceno kvalifikacij prebil v finale. Svojo vajo je za finale še otežil in jo izvedel odlično. Prejel je oceno 13,300. Na koncu je bilo jasno, da je osvojil svojo prvo medaljo na svetovnih pokalih.

"Občutki so fenomenalni, sploh pred domačo publiko, glede na to, da me je nekaj dni nazaj rama tako močno bolela, da nisem vedel niti, če bom lahko tekmoval. Vedno, ko pridem v dvorano, ko slišim slovensko publiko, pozabim na vse bolečine in naredim tisto, kar znam. Pravzaprav je bilo toliko gledalcev, da si na nek način niti nisem upal narediti kakršnokoli napake," se je zahvalil navijačem Bojanc.

Veselja ni skrival niti njegov trener Sebastjan Piletič. "Zelo sem zadovoljen. Že to, da se je uvrstil v finale kljub vsem tem težavam, ki jih je imel z ramenom, da se mu je uspelo toliko zbrat in ignorirati to bolečino, da je se uvrstil v finalne nastope, je zame super dosežek. Ta pika na i z medaljo pa je sploh super. Zelo sem vesel zanj in za nas vse, da smo del tega."

