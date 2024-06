kronika

Plaz odnesel brunarico in drevesi

2.6.2024 | 07:20 | L. M.

Kje ne bo elektrike? - Včera se je v naselju Sromlje v občini Brežice zaradi neurij v preteklih dneh sprožil zemeljski plaz, ki se je naslonil na brunarico, s seboj pa je odnesel tudi dve drevesi. O dogodku je bil obveščen predstavnik zaščite in reševanja v občini Brežice.

Ilustrativna fotografija (Foto: splet)

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Črnomelj obvešča odjemalce, da bo danes od 7.30 do 14. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje Danfoss Črnomelj.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Šentjernej obvešča odjemalce, da bo danes od 7. ure do 10. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje PSC Šentjernej.

Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce električne energije, da bo zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah danes prekinjena dobava električne energije na: področju Krško mesto (nadzorništvo Krško mesto): na območju transformatorske postaje TP Industrijska cona Krško predvidoma med 7. uro in 13. uro, na območju transformatorske postaje Krško Gazela predvidoma med 7:15 in 9:30, ter na območju transformatorske postaje MDB jug Krško predvidoma med 9:30 in 11:30.

