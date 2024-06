dolenjska

Jeseni širitev šolske telovadnice

2.6.2024 | 08:35 | Rok Nose

Trebnje - Če bo šlo vse po načrtih, se bo Občina Trebnje zgodaj jeseni lotila dozidave in rekonstrukcije športne dvorane pri Osnovni šoli Trebnje. Naložba je ocenjena na pet milijonov evrov, računajo pa, da bodo milijon evrov dobili od Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport, ki je 10. maja objavilo razpis za sofinanciranje investicij v športno infrastrukturo.

Svetniki so na zadnji seji soglasno podprli dozidavo in rekonstrukcijo športne dvorane pri trebanjski osnovni šoli. (Foto: R. N.)

Letos brez častnega občana

Na zadnji seji je trebanjski občinski svet potrdil tudi prejemnike letošnjih občinskih priznanj, ki jih bodo podelili 24. junija na slavnostni seji ob občinskem prazniku. Plaketo občine bosta prejela zdravnica Elizabeta Žlajpah za njeno predano in strokovno delo v Zdravstvenem domu Trebnje in mag. Dušan Štepec, ki je s svojim delom pomembno prispeval k razvoju občine na področju varstva in raziskovanja kulturne dediščine. Občinsko priznanje bosta prejela Anica Maraž za izjemne dosežke in promocijo na področju vinogradništva, primer vinogradniške gorice Lisec, ter rokometni trener Uroš Zorman za uspešno vodenje rokometnega kluba Trimo Trebnje, obenem pa je pomembno vplival na razvoj in prepoznavnost rokometa v občini. Predlogov za častnega občana po besedah predsednice komisije za podelitev priznanj Marije Prosenik niso prejeli.

Zgradili bodo dodatno tribuno in prizidek, v katerem bo v zgornjem nadstropju igrišče za košarko in mini rokomet – Računajo, da bodo milijon evrov dobili od države – Zaključek investicije predviden jeseni 2025

Celoten članek lahko preberete v elektronski obliki Dolenjskega lista.

‹ nazaj