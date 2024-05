gospodarstvo

Golob: Projekt Jek 2 vodimo transparentno

31.5.2024 | 08:00 | STA; M. K.

Ljubljana/Krško - Projekt izgradnje nove nuklearke v Krškem vodimo transparentno, je v odzivu na očitke nevladnikov dejal premier Robert Golob. Glede državnega sekretarja Danijela Levičarja, ki so ga nevladniki pozvali k odstopu, pa je zatrdil, da je njegova naloga v prihodnjih mesecih ta, da poskrbi, da bodo ljudem na razpolago vsi relevantni podatki o projektu.

Robert Golob na včerajšnji novinarski konferenci (Foto: R. Balen)

Golob je na novinarski konferenci po seji vlade ponovil, da je izgradnja nove nuklearke v Krškem (Jek 2) zelo pomemben projekt za energetsko in tudi siceršnjo prihodnost Slovenije, zaradi česar so se od prvega dne odločili, da ga bodo vodili transparentno.

Ker to po njegovi oceni uresničujejo, se je pol leta pred načrtovanim referendumom o vprašanju izgradnje projekta tudi začela razvijati in odvijati zelo široka javna razprava.

"Ena od nalog državnega sekretarja je tudi ta, da poskrbi, da bodo znotraj te javne razprave na razpolago vsi relevantni podatki, da se bodo lahko ljudje kvalificirano odločali o tem vprašanju. Časa imamo še šest mesecev," je zatrdil Golob.

Dodal je, da ima v tem času državni sekretar, zadolžen za nacionalni jedrski program, Levičar nalogo, ki je zelo jasna. "Če bo rezultat pritrdilen oz. pozitiven, potem se bo njegova naloga nadaljevala, sicer pač ne," je bil jasen.

Da vlada pri projektu Jek 2 v skladu z resolucijo o dolgoročni miroljubni rabi jedrske energije ostaja zavezana transparentnosti in dialogu ter odprta za pogovore z zainteresiranimi deležniki civilne družbe, pri čemer spremljajo tudi prizadevanja ter aktivnosti mladih na področju načrtovanja podnebnih politik in energetskega prehoda, so izpostavili tudi v kabinetu predsednika vlade.

Pojasnili so, da so v tem procesu na pobudo Mladih za podnebno pravičnost organizirali srečanje s predstavniki gibanja, a so ti v zadnjem trenutku srečanje s predstavniki kabineta ter ministrstva za okolje, podnebje in energijo odpovedali. Dodali so, da trenutno potekajo dogovori o novem terminu sestanka.

So se pa predstavniki kabineta predsednika vlade med drugim že uspeli sestati s predstavniki študentskih svetov ljubljanskih fakultet za gradbeništvo, strojništvo in elektrotehniko. "Študenti so predstavili poglede mladih na energetsko prihodnost in projekt Jek 2 ter izrazili željo, da so glasovi mladih upoštevani pri odločitvah, ki bodo oblikovale našo skupno prihodnost. Številni mladi jedrsko energijo prepoznavajo kot medgeneracijski projekt, ki bo zagotavljal energetsko varnost, kakovostna delovna mesta in splošno blaginjo," so navedli.

Po njihovih pojasnilih so se tako s pobudo Mladih za podnebno pravičnost kot tudi s pobudo predstavnikov študentskih svetov treh fakultete na seji v sredo seznanili tudi člani vladne delovne skupine za koordinacijo pripravljalnih aktivnosti na projektu Jek 2.

Glede funkcije koordinatorja nacionalnega jedrskega programa, ki jo opravlja državni sekretar Levičar, pa so izpostavili, da se "izkazuje za pomembno pri koordiniranju projekta Jek 2, razvoju jedrskega programa in s tem energetskemu prehodu".

Pet nevladnih organizacij je včeraj dopoldne, kot smo poročali, v izjavi medijem predsednika vlade pozvalo k odstavitvi Levičarja z mesta državnega sekretarja v kabinetu predsednika vlade in ukinitvi same funkcije državnega sekretarja za nacionalni jedrski program, ki je po njihovem mnenju zgolj v službi zagotavljanja podpore projektu Jek 2. Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo pa so pozvali, naj premisli in po potrebi predlaga uvedbo funkcije državnega sekretarja v kabinetu predsednika vlade za pravičen in naravi prijazen energetski prehod.

Državnemu sekretarju so popoldne v bran stopili predstavniki študentskih svetov fakultet za gradbeništvo in geodezijo, za strojništvo in za elektrotehniko, ki po njihovi oceni svojo vlogo opravlja dobro, razlog, da uživa njihovo podporo, pa je strokovnost, ki jo izkazuje pri svojem delu.

Da je bila vladna odločitev glede imenovanja državnega sekretarja za nacionalni jedrski program pravilna, pa so v sporočilu za javnost izpostavili v Gospodarski zbornici Slovenije. "S tem bo imela tudi neposreden nadzor. Pozivamo pa jo, naj javnosti čim prej predstavi vse informacije in podatke, ki bodo podlaga za odločanje na referendumu," so navedli.

GZS: Nimamo časa za spremembe organizacije dela

Projekt gradnje Jeka 2 bo trajal več kot desetletje, zato nimamo časa za spreminjanje organizacije dela v vladi, so prepričani v GZS. So pa vlado, kot omenjeno, pozvali, naj javnosti čim prej predstavi vse informacije in podatke, ki bodo podlaga za odločanje na referendumu.

Kot so v sporočilu za javnost zapisali v Gospodarski zbornici Slovenije (GZS), se je vlada z imenovanjem državnega sekretarja za nacionalni jedrski program odločila pravilno. "S tem bo imela tudi neposreden nadzor. Pozivamo pa jo, naj javnosti čim prej predstavi vse informacije in podatke, ki bodo podlaga za odločanje na referendumu," so navedli.

Ob tem so znova podprli nadaljevanje projekta drugega bloka krške nuklearke (Jek 2). "Na podlagi študij, analiz in strokovnih dogodkov, ki smo jih na to temo organizirali predvsem v zadnjem letu, smo prepričani, da je jedrska energija eden od bistvenih stebrov stabilnega elektroenergetskega sistema," so zapisali in pozdravili široko politično podporo projektu.

‹ nazaj