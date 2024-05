gospodarstvo

Koordinatorja projekta Jek 2 Levičarja pozivajo k odstopu

30.5.2024 | 14:00 | STA; M. K.

Ljubljana/Krško - Vse, kar smo do sedaj videli v zvezi s projektom nove nuklearke v Krškem (Jek 2), kaže na nedemokratično in netransparentno držo politike, opozarjajo v nevladnih organizacijah. Ob tem so na predsednika vlade naslovili tri zahteve glede nadaljnjega upravljanja projekta Jek 2, državnega sekretarja Danijela Levičarja pa pozvali k odstopu.

Pet civilnodružbenih organizacij - gibanje Mladi za podnebno pravičnost, Greenpeace Slovenija, Umanotera, Focus ter Pravni center za varstvo človekovih pravic - so v današnji izjavi za javnost v Ljubljani kritike uperili predvsem v delo državnega sekretarja v kabinetu predsednika vlade, zadolženega za nacionalni jedrski program, Danijela Levičarja pri projektu Jek 2. Kot so spomnili, je ta po imenovanju lani julija prevzel vodenje delovne skupine za vodenje projekta in nosil osrednjo vlogo pri pripravi resolucije o dolgoročni rabi jedrske energije v Sloveniji, ki je bila skupaj s predlogom posvetovalnega referenduma o Jeku 2 nedavno sprejeta v DZ.

"Od konca lanskega leta, ko več organizacij civilne družbe neprestano opozarja na netransparentno in nestrokovno vodenje projekta oz. nesmotrnost takšnega jedrskega projekta, v času, ko so strokovne institucije, predsednica republike, pristojno ministrstvo in civilna družba opozarjali na neustrezno vodenje projekta Jek 2, državni sekretar ni storil praktično ničesar," so opozorili.

Kot so dodali, zadnje tedne obravnave resolucije in predloga za posvetovalni referendum ni bil upoštevan niti en njihov predlog. "Državni sekretar bi lahko kot glavni koordinator projekta vplival na to, da se predlogi izboljšav upoštevajo med javno obravnavo ali obravnavo v DZ, bil je prisoten na seji DZ, a je ob vsem tem molčal. S tem je dal tiho podporo netransparentnemu in nestrokovnemu vodenju projekta," so prepričani nevladniki.

V luči navedenega so predsednika vlade pozvali k odstavitvi Levičarja z mesta državnega sekretarja in ukinitvi same funkcije državnega sekretarja za nacionalni jedrski program, ki je po njihovem mnenju zgolj v službi zagotavljanja podpore projektu Jek 2. Ministrstvo za okolje pa so pozvali, naj premisli in po potrebi predlaga uvedbo funkcije državnega sekretarja v kabinetu predsednika vlade za pravičen in naravi prijazen energetski prehod.

Do dela "državnega sekretarja za jedrsko propagando", kot so se izrazili, so kritični tudi v organizaciji Greenpeace Slovenija. "Glede na njegovo dosedanje delo, na njegove dosedanje odločitve in poteze ne moremo reči, da vodi projekt Jek 2 v interesu prebivalstva, niti ne v interesu reševanja podnebne krize. Glede na to, kar smo do sedaj videli, vodi ta projekt v interesu nekaterih gospodarskih in političnih elit," je dejala predstavnica organizacije Sara Kosirnik.

Okoljski pravnik iz Pravnega centru za varstvo človekovih pravic Aljoša Petek pa je dejal, da se državni sekretar Levičar kljub številnim pozivom ni odzval na pobude k odprtju projekta civilnemu nadzoru, postopek sprejema resolucije v DZ pa je bil po njegovih besedah iznakažen. "Rezultat vseh teh prikrivanj in manipulativnih pristopov je tu. Soočeni smo s projektom, kjer se informacije prikriva in prireja, objavlja šeststranske, v narekovajih, analize o ceni projekta in elektrike, namesto da se vse javno obelodani ali pa da se sploh začne s pravimi strokovnimi analizami. Kot vidimo zadnje dni, je javnost projektu zaradi načina vodenja samega projekta tudi vse manj naklonjena," je še opozoril Petek.

