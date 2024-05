kronika

Sodba morilcu je pravnomočna

28.5.2024 | 18:30 | M. Ž.

Ljubljana, Krško - Višje sodišče je zavrnilo pritožbo zagovornika 82-letnega Franca Šterbana iz Brestanice, ki ga je obtožnica bremenila umora deset let mlajše žene Anice novembra leta 2021, in v celoti potrdilo sodbo okrožnega sodišča v Krškem, so poročale Slovenske novice. Obramba je namreč predlagala ponovljeno sojenje in skrajšanje dosojene 15-letne zaporne kazni, kar je med drugim utemeljevala s postopkovnimi kršitvami, slabim zdravjem obtoženca pa tudi z vprašanjem, ali se je bil obtoženi sposoben braniti.

Franc Šterban na enem prejšnjih obravnav na Okrožnem sodišču v Krškem (Foto: arhiv DL; J. Koršič)

Okrožno sodišče v Krškem je Šterbana za krivega prvič spoznalo in mu dosodilo 15 let zapora septembra leta 2022. Na to se je pritožil njegov zagovornik Peter Prus Pipuš, ki je med drugim menil, da je prvostopenjska sodba obremenjena s procesnimi kršitvami, zato je predlagal ponovno sojenje. Višje sodišče je pritožbi ugodilo in zadevo vrnilo sodišču prve stopnje, kjer je bil decembra lani ponovno spoznan za krivega, enaka je bila tudi kazen – 15 let zapora. Sodba je z zavrnitvijo pritožbe tako pravnomočna.

