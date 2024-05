dolenjska

Dirka Po Sloveniji s finančno podporo ministrstva

23.5.2024 | 18:25 | STA / B. B.

Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport bo s 350.000 evri podprlo organizacijo letošnje kolesarske dirke Po Sloveniji (na fotografiji Tadej Pogačar in Mitja Mohorič v ciljnem sprintu zadnje etape dirke leta 2022 v Novem mestu). (Foto: Rok Nose)

Ljubljana, Novo mesto - Vlada se je danes seznanila z informacijo o sofinanciranju stroškov organizacije 30. kolesarske dirke Po Sloveniji, sredstva v višini 350.000 tisoč evrov bo organizatorju dirke, Kolesarskemu klubu Adria Mobil iz Novega mesta, zagotovilo Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport.

Na ministrstvu pojasnjujejo, da največja kolesarska prireditev v Sloveniji pridobiva veljavo in prepoznavnost in je v svoji zadnji, 29. izvedbi, postregla z navdušujočimi rezultati gledanosti, tako na mednarodni televiziji Eurosport kot slovenski nacionalni televiziji in družbenih omrežjih.

Skladno z zakonom o športu je sofinanciranje prireditve izjemno pomembno in v javnem interesu, saj se tudi na ta način reprezentanci omogoča doseganje kvot za nastop na evropskem in svetovnem prvenstvu. Hkrati pa je mednarodna kolesarska dirka Po Sloveniji največji promocijski dogodek, saj je kolesarstvo eden od najrazvitejših športov v globalnem smislu z več kot 200 državami članicami na vseh kontinentih, prenos z zračnimi posnetki Slovenije pa gre po svetu k več milijonom gledalcev, so med drugim zapisali v utemeljitvi sofinanciranja.

Sredstva v višini 350.000 tisoč evrov bo ministrstvo zagotovilo iz sredstev, namenjenih sofinanciranju velikih mednarodnih športnih prireditev na podlagi javnega razpisa v okviru izvajanja letnega programa športa na državni ravni za leto 2024.

