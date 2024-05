dolenjska

Golob: Novomeška je najuspešnejša bolnišnica v državi

23.5.2024 | 11:40 | I. V.

Novo mesto - Leto praznovanja 130-letnice novomeške bolnišnice je sinoči s slavnostno akademijo pod pokroviteljstvom predsednice države Nataše Pirc Musar in s predsednikom vlade Robertom Golobom kot slavnostnim govornikom doseglo svoj vrhunec.

Robert Golob (Foto: I. Vidmar)

Veliko lepih in pohvalnih besed je bilo sinoči izrečenih v Kulturnem centru Janeza Trdine. Kot je v svojem govoru poudaril predsednik vlade Robert Golob, je novomeška bolnišnica najuspešnejša in edina v državi, ki deluje uspešno tudi na poslovnem področju in nima finančnih težav, kar ji omogoča tudi široko investicijsko dejavnost pa tudi poudarek na kakovosti storitev, za kar ima zasluge tako vodstvo kot tudi vsi zaposleni.

Prav svojim sodelavcem in tudi nekdanjim zaposlenim se je s posebno zahvalo ob koncu svojega govora zahvalila tudi direktorica Splošne bolnišnice Novo mesto Milena Kramar Zupan ter to potrdila še z besedami: »Rada vas imam.«

O bolnišnici so v posnetih izjavah pohvalno spregovorili tudi zaposleni, vodje oddelkov in predstavniki različnih strokovnih organizacij združenj bolnikov. Veliko lepega je o bolnišnici, zaposlenih in njenem vodstvu povedal tudi novomeški župan Gregor Macedoni, ki je ob tem poudaril, da je Novo mesto s svojo bolnišnico pripravljeno na ustanovitev in gradnjo medicinske fakultete, ki pa glede na informacije izpred dveh dni in včerajšnji podpis pisma o nameri za študij medicine na Primorski univerzi, očitno ne bo tretja tovrstna ustanova v državi. »Če ne bo tretja, bo pa četrta,« se je v svojem govoru znašel župan in s tem na lice predsednika vlade zvabil nekoliko kisel nasmešek.

Pevski zbor Splošne bolnišnice Novo mesto (Foto: I. Vidmar)

V kulturnem delu slavnostne akademije so ob spremljavi malega orkestra nastopili Jadranka Juras, Irena Yebuah Tiran in Tomislav Jovanović Tokac, pa harmonikarji novomeške glasbene šole in pevski zbor Splošne bolnišnice Novo mesto.

‹ nazaj