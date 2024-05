družabno

Med pohodniki tudi Martin Strel

23.5.2024 | 14:30 | Tekst: Renata Mikec

Foto: Mojca Žnidaršič

Med pohodniki na Slakovi poti tudi Martin Strel.

Med udeleženci nedavnega pohoda po Slakovi poti je bil tudi ultramaratonski plavalec Martin Strel. Pot je prehodil prvič, saj mu zaradi številnih obveznosti in odsotnosti do zdaj tega še ni uspelo.

Nad potjo, vzdušjem in dobro voljo ljudi je bil navdušen. V pogovoru s Slakovim nečakom Leopoldom Pungerčarjem, ki ga je povabil na oder na vrhu Trške gore, kjer je bil kulturni program, je Strel spregovoril tudi o nekaterih svojih podvigih, ki jih z ekipo načrtuje v prihodnje.

Glede na to, da bo oktobra dopolnil okroglih 70 let, namerava preplavati 70 kilometrov, snemal pa bo tudi filme. Podrobnosti o snemanju ni želel razkriti. »Veliko dela imamo in kar delamo, se bo videlo kmalu,« je povedal za našo rubriko, ob tem pa se fotografiral še s skupino oboževalk.

‹ nazaj