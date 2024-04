gospodarstvo

V maju začetek gradnje odlagališča NSRAO

24.4.2024 | 13:00 | D. S.

Krško - Direktor Agencije za radioaktivne odpadke (ARAO) Sandi Viršek in direktor družbe Riko Janez Škrabec sta včeraj v Krškem podpisala pogodbo o gradnji jedrskih objektov za odlaganje nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov (NSRAO) v Vrbini v vrednosti 93 milijonov evrov. Riko bo s partnerji Kolektor Nova Gorica, CGP Novo mesto in Kostak iz Krškega zgradil odlagalni silos, halo nad silosom, tehnološki ter upravno-servisni objekt.

Direktor Rika Janez Škrabec in direktor ARAO Sandi Viršek (Foto: J. K.)

Gradnja naj bi se začela v maju, končala pa v 42 mesecih. Po trenutnih načrtih bi lahko prve radioaktivne odpadke odložili leta 2027, je dejal Viršek. Okoli 90 odstotkov nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov nastaja v krški nuklearki, preostali del odpadkov pa v medicini, pri raznih raziskavah in industriji in se skladišči v Brinju pri Ljubljani.

