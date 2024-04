dolenjska

Bodo Romi imeli kar dva vrtca?

24.4.2024 | 09:30 | Besedilo in fotografije: L. Markelj

Zbrani Romi si želijo izobraževanja in boljše prihodnosti za svoje otroke, so dejali. Kaj pa tisti, ki jih ni bilo na sestanek?

Dobruška vas - Po požigu vrtca v romskem naselju v Dobruški vasi pred mesecem dni je nedavno komisija za romsko problematiko Občine Škocjan odločila, da z izobraževanjem in socializacijo Romov ne gre prekinjati, saj je bistvenega pomena in neki rezultati so tudi že vidni. Odločitev je padla - nov vrtec naj bi postavili do konca maja.

S to novico so v ponedeljek seznanili tudi prebivalce v romskem naselju v Dobruški vasi, tako na hišni številki 35 kot 41, na srečanje pa povabili predstavnike Urada za narodnosti, Foruma romskih svetnikov, CSD Novo mesto, predstavnike PU Novo mesto, OŠ Frana Metelka Škocjan, PGD Škocjan, člane komisije za reševanje romske problematike idr.

»Želimo pa zagotovilo, da ne bo spet prišlo do uničenja, da boste vrtec spoštovali in vanj pošiljali svoje otroke, ki bodo s trudom zagotovo prišli do napredka, in vsi skupaj boste začutili obete po boljšem življenju,« je na zboru krajanov Romom dejal župan Jože Kapler.

Srečanja v romskem naselju sta se udeležila (z desne) tudi Stanko Baluh z Urada Vlade RS za narodnosti in Darko Rudaš, predsednik Foruma romskih svetnikov. Na levi župan Jože Kapler.

Zbrani Romi so zagotovili, da si vrtca želijo, da se njihovi otroci socializirajo, in kolikor je v njihovi moči, zagotavljajo, da bo trajen. V vrtcu naj bi se izobraževali tudi odrasli Romi.

Da v naselju manjka dialoga med Romi, kar ustvarja probleme, je opozoril Darko Rudaš, predsednik Foruma romskih svetnikov in jim svetoval, naj se organizirajo in dobijo nekega vodjo, ki bi se pogovarjal z občino, šolo, vam prinašal informacije…

Zbrani Romi so se z njim strinjali, vodja pa ne bi bil nihče, ker se bojijo posledic ostalih Romov, in očitno je, da so med njimi trenja.

Vrtec in šolo obiskovati!

Zbrani na zboru krajanov v romskem naselju v Dobruški vasi. Tem kar ni zmanjkalo za pogovor.

Ravnateljica OŠ Frana Metelka Škocjan Janja Lesjak je zbranim Romom položila na srce, naj njihove otroke pošiljajo v vrtec in šolo, saj jih le tako čaka lepša prihodnost.

»Čeprav se spremembe ne bodo zgodile čez noč, se bo počasi med Romi izoblikovala nova generacija, ki bo imela neka drugačna pričakovanja,« je dodal poveljnik PGD Škocjan in občinski svetnik Aleš Ucman.

Gasilci se jim bodo predstavili

Romom je tudi jasno povedal, da je vse težje zagotoviti nekaj gasilcev za intervencijo v njihovo romsko naselje, saj so prevečkrat tja hiteli sredi noči, med 1. in 3. uro zjutraj, gasit kemično stranišče ali kaj podobnega zaradi vandalizma. A takšno razpoloženje dolgoročno ni dobro - kaj če bodo kdaj v življenjski nevarnosti, pa pomoči ne bo?

Škocjanski gasilci so pripravljeni priti tudi v romsko naselje in Romom predstaviti svoje delo in opremo. Če bo potrebno, bi pri njih vzpostavili hidrantno omaro s cevmi, »naučili bi vas upravljati z njo, da si boste lahko sami v prvem trenutku pomagali, da bomo zagotovili vašo varnost,« je dejal Ucman. Na dogodku bi se jim predstavila tudi Slovenska vojska, policija …

Še en vrtec?

Škocjanski gasilci so pogasili požar na romskem vrtcu v Dobruški vasi pred mesecem dni. (Foto: PGD Škocjan)

V romskem naselju v Dobruški vasi pa bosta morda delovala celo dva vrtca.

Tudi Romi iz naselja na hišni št. 35 želijo svoj vrtec, kar so povedali na zboru krajanov. Nekoč je tam že deloval. Trikrat je bil poškodovan in sedaj sameva. V sklopu čistilne akcije, v kateri naj bi maja ob podpori občine – ta bo poskrbela za kontejnerje in odvoz - uredili naselje, naj bi kontejner očistili in usposobili, da bi vrtec zaživel.

Več o razpravi na zboru krajanov v jutrišnji tiskani izdaji Dolenjskega lista.

‹ nazaj