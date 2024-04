kultura

Ostali brez izjemne razstave

24.4.2024 | 13:30 | Dragana Stanković

Sevnica - Na družbenih omrežjih se je pojavila novica, da so na sevniškem gradu zavrnili idejo o postavitvi pregledne razstave o več kot štirih desetletjih delovanja svetovno znane slovenske glasbene zasedbe Laibach, ki jo vabijo na vse konce sveta, trenutno pa se pripravlja na novo evropsko turnejo. Izkazalo se je, da je do zavrnitve prišlo že pred dvema letoma, potem ko si je vodja zasedbe Laibach Jani Novak že ogledal prostore na gradu in ko so pogovori že potekali. Direktorica Javnega zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti (KŠTM) Mojca Pernovšek pravi, da zavod žal ni imel denarja za tako obsežno razstavo.

Na razstavi bi predstavili več kot 40-letno zgodovino zasedbe Laibach – KŠTM: Nismo imeli dovolj denarja za tako velik projekt – Pri Laibachu pravijo, da so zavrnitev vajeni

Nesojeno razstavo bi gostil sevniški grad. (Simbolna slika; KŠTM; Jože Hvala)

