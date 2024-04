gospodarstvo

Zlati certifikat v Novo mesto in Sevnico

23.4.2024 | 10:30 | M. K.

Foto: ZKGS

Ljubljana - Zbornica za komunalno gospodarstvo je v prostorih Gospodarske zbornice Slovenije v petek organizirala prvo srečanje prejemnikov certifikata Voda iz pipe, s podeljevanjem katerega želijo podjetja in organizacije spodbuditi, da v svojih prostorih in na dogodkih, ki jih organizirajo, ponujajo pitno vodo iz pipe, k njenemu pitju pa spodbujajo tudi zaposlene, partnerje in ostale deležnike. V okviru dogodka so svečano obeležili peto obletnico pobude ter podelili zlate certifikate dolgotrajnim imetnikom certifikata Voda iz pipe, štiri certifikate pa so podelili novim prejemnikom, so sporočili iz zbornice.

Podpis zlatih certifikatov Voda iz pipe

Med prejemniki zlatih certifikatov sta tudi Komunala Novo mesto in Javno podjetje Komunala Sevnica.

Prejemniki zlatih certifikatov

