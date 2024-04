dolenjska

FOTO: Naziv častnega občana Francu Umeku

23.4.2024 | 11:30 | M. Ž.

Straža - V Straži so sinoči s slavnostno sejo, na kateri so podelili občinska priznanja, obeležili občinski praznik, ki ga praznujejo v spomin na 22. april leta 1878, ko je Vavta vas dobila šolo. Najvišje priznanje, naziv častnega občana, je dobil Franc (Frane) Umek za dolgoletni prispevek na področju kulture in društvenega življenja v lokalni skupnosti.

Z leve: župan Dušan Krštinc, nagrajenci Andreja Kren, Robert Kren, Franci Kokalj, David Birk, Srečko Glivar in Franc Umek ter Damjan Jerman, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (Foto: M. Ž.)

Priznanje Franca Červana za športne dosežke in delo na področju športa sta prejela dvigovalec uteži David Birk in nekdanji kolesar, danes pa trener kolesarstva Srečko Glivar, priznanje Jožeta Dularja, ki je namenjeno posameznikom za večletno delo in uspehe na kulturnem in kulturno-prosvetnem področju, pa predsednik KUD Straža Robert Kren, ki že vrsto let sooblikuje kulturno dogajanje v občini. Priznanje Alojzija Pirca za dosežke na področju društvenega, humanitarnega in družbeno političnega dela so izročili Andreji Kren, ki je službeno in ljubiteljsko dejavna na področju družbenih dejavnosti in turizma. Letos je župan Dušan Krštinc podelil eno županovo priznanje, in sicer zdravniku Franciju Kokalju za dolgoletno delo, napredek in razvoj zdravstvenih storitev v občini Straža.

Franc (Frane) Umek je šesti častni občan Občine Straža.

Župan je ob čestitkah nagrajencem v svojem nagovoru nanizal nekatere pomembnejše projekte v preteklem obdobju. To so kolesarska povezava z Novim mestom, površina za kolesarje in pešce ter javna razsvetljava v Podgori 4. faza, del kanalizacije v Podgori z ureditvijo ceste, vodovod in poljska pot Rumanja vas zahod v dolžini 900 metrov, ureditev zobozdravstvene ambulante in podelitev koncesije za zobozdravnika ter nova igrala v Praprečah in Straži. Uredili so tudi sprehajalne in poljske poti v Hruševcu, nadstrešnico v športnem parku Breza, izposojevalnico koles v Zalogu, odmikališča ob cesti v Novo goro, v zaključni fazi pa je rekonstrukcija dveh cest s postavitvijo javne razsvetljave na Drganjih selih v skupni dolžini 1500 metrov.

Kot je poudaril, jim projektov tudi za prihodnost ne manjka, zato je pred njimi še veliko dela. »Smo v postopku izbire izvajalca za zaščito pred nevarnimi skalami, v kratkem pričakujemo gradbeno dovoljenje za most v Lokah, v pripravi je tudi razpis za izbiro izvajalca za gradnjo novega vrtca.« Tu so še rekonstrukcija ceste v Rumanji vasi, Straži in Vavti vasi, kjer bodo uredili tudi središče vasi, nadaljevali bodo izgradnjo pločnika v Podgori, prav tako je v pripravi še več drugih projektov za izvedbo investicij oziroma študij. Ob tem se je Krštinc še posebej zahvalil za sodelovanje zaposlenim v občinski upravi in režijskem obratu, skupni občinski upravi, posameznikom, društvom ter podžupanu in občinskim svetnikom.

Foklorna skupina Brbučki

Zbrane je nagovoril tudi dr. Franc Žohar z Ministrstva za javno upravo, slavnostno sejo, ki jo je povezoval Alojz Bojanc, pa so z nastopili obogatili Vokalna skupina Singerca Glasbene šole Lipičnik in folklorna skupina Brbučki OŠ Vavta in Turističnega društva Straža.

Zvočni zapisi Dušan Krštinc o nagrajencih 2024

