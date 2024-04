gospodarstvo

Odločitev o proizvodnji el. twinga v Revozu v kratkem

22.4.2024 | 17:30 | STA; M. K.

Novo mesto - Poslovanje novomeškega Revoza, ki je lani zmanjšal prihodke od prodaje in povečal čisti dobiček, bo v veliki meri odvisno od tega, ali bodo v podjetju izdelovali prenovljeno različico električnega twinga. Odločitev o tem še ni bila sprejeta, naj bi pa bila zelo kmalu, so povedali v podjetju.

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

Lani so v podjetju zabeležil 822,5 milijona evrov prihodkov od prodaje, medtem ko jih je bilo predlani za 933,3 milijona evrov. Čisti dobiček se je medtem podvojil s 4,7 milijona evrov na 9,4 milijona evrov, so navedli.

V družbi trenutno zaposlujejo 1400 ljudi, delo pa poteka v eni izmeni. Še pred epidemijo covida-19, ki je sovpadla z zagonom proizvodnje pete generacije modela Clio, je tovarna obratovala v treh izmenah. Razlog za upad proizvodnje je bila epidemija, po njej so se soočali še s krizo v oskrbi z elektronskimi deli, s katero se danes ne soočajo več.

V Revozu trenutno sestavljajo Renaultove modele Clio, Twingo in električni Twingo. Dnevno izdelajo 325 vozil. Vsega skupaj so lani naredili 60.881 vozil.

V tem letu bodo v Revozu zaključili z izdelovanjem starega modela twinga in električnega twinga. Prihodnje poslovanje tovarne bo tako v veliki odvisno od odločitve Renaulta, ali bodo v Revozu izdeloval novi model električnega twinga.

Čeprav je Reuters nedavno poročal, da bo temu tako in da naj bi proizvodnja stekla leta 2026, v Revozu pravijo, da lahko za zdaj potrdijo le nadaljevanje proizvodnje clia. Odločitev o proizvodnji novega modela električnega twinga, katerega koncept je bil predstavljen konec lanskega leta, pa za zdaj še ni bila sprejeta. "Do tega naj bi prišlo zelo kmalu," so navedli.

‹ nazaj