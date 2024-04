dolenjska

Prvi vikend obisk na Miklavžu obetaven

22.4.2024 | 18:30 | L. Markelj, foto: V. L. S.

Miklavž - Lep obisk konec tedna ob ponovnem odprtju koče na Miklavžu, katere skrbnica je postala Mojca Turk iz Dolenjega Gradišča, je dokaz, da so številni pohodniki, izletniki in obiskovalci Gorjancev komaj čakali, da koča znova zaživi. Leto in pol, odkar sta odšla bivša najemnika in skrbnika, je bila namreč zaprta.

Da je dom na Miklavžu po letu in pol samevanja spet odprl svoja vrata, je že prvi vikend razveselilo mnoge obiskovalce.

»Res smo zadovoljni, da bi le tako ostalo še naprej! Lepo je bilo slišati od obiskovalcev, da so pogrešali odprt dom na Miklavžu, kjer se lahko okrepčajo, odpočijejo in poklepetajo. Dobili smo same pozitivne odzive, kar nas skupaj s skrbnico motivira za dobro delo naprej,« pove Andraž Rumpret, eden od devetih solastnikov kompleksa na Miklavžu.

V Restavraciji Farovž, ki je del podjetja Iskra Pio, bodo za začetek pripravljali hrano in jo vozili na Gorjance, če bo obisk dober, pa načrtuje Turkova odpreti s. p. in bo kuhala na Miklavžu.

Koča na Miklavžu bo za začetek odprta ob koncih tedna in sicer ob petkih od 10. ure do 18. ure, ob sobotah in nedeljah pa od 8. ure do 18. ure.

