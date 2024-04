dolenjska

Na Gorjancih / Dom na Miklavžu spet zaživel

19.4.2024 | 14:30 | L. Markelj

Andraž Rumpret in Mojca Turk upata, da se bodo obiskovalci in pohodniki po Gorjancih pogosto ustavljali v koči na Miklavžu. (Foto: L. M.)

Miklavž - Dom na Miklavžu, priljubljena izletniška in planinska točka za Dolenjce in tudi obiskovalce od drugod, po letu in pol, odkar sta odšla prejšnja najemnika, spet odpira vrata. Njegova skrbnica bo domačinka Mojca Turk iz Dolenjega Gradišča, ki se polna optimizma podaja novim izzivom naproti.

Dom pravzaprav odpira Restavracija Farovž iz Šentjerneja, ki je del podjetja Iskra Pio, in v njihovem gostinstvu bo Mojca Turk za začetek tudi zaposlena. Če bo posel dobro tekel, pa načrtuje odpreti s. p.

V petek ponovno odprtje koče na Miklavžu – Nova skrbnica je Mojca Turk iz Dolenjega Gradišča – Za zdaj koča odprta ob koncu tedna – Za odprtje gorjanski burgerji – Kompleks na Miklavžu še vedno na prodaj

Celoten članek lahko preberete v elektronski obliki Dolenjskega lista.

‹ nazaj