FOTO: Po požaru trije brez strehe nad glavo; dva množična pretepa

22.4.2024 | 13:20 | M. K.

Trebanjski policisti so bili včeraj okoli 11. ure obveščeni o požaru počitniške hiše v kraju Lipnik (kot smo s fotografijami že poročali). Ogenj je zajel ostrešje stanovanjske hiše in se razširil na bivalni del. Požar so gasilci omejili in pogasili, po nestrokovni oceni je nastalo za okoli 70.000 evrov škode. Poškodovan ni bil nihče, reševalci NMP Trebnje so le preventivno pregledali starejšo osebo, a so ugotovili, da je z njo vse v redu, tuja krivda pa je po do sedaj znanih ugotovitvah izključena. Policisti in kriminalisti okoliščine in vzrok za nastanek požara, ki se je iz dimnika razširil na ostrešje, še preiskujejo, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.

Hiša ni več primerna za bivanje, zato so odredili začasno preselitev treh oseb.

Po včerajšnjem požaru trije potrebujeo začasno namestitev. (Foto. PGD Trebnje)

Ostal brez avta

Med kontrolo prometa v Novem mestu so policisti v petek v jutranjih urah ustavili voznika osebnega avtomobila Renault espace. Med postopkom so ugotovili, da 41-letni voznik nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Avtomobil so mu zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Za volanom mladoletnik pod vplivom alkohola

Policisti PP Šentjernej so med kontrolo prometa v Dobravi pri Škocjanu v noči na soboto zaradi nezanesljive vožnje ustavili voznika osebnega avtomobila Opel astra. 17-letnik nima vozniškega dovoljenja, v litru izdihanega zraka pa je imel 0,39 miligrama alkohola. Avtomobil so zasegli, o kršitvah mladoletnika obvestili starše in na sodišče zaradi kršitev cestno prometnih predpisov naslovili obdolžilni predlog.

Povzročitelj nesreče s skoraj dvema promiloma. In nekaj konoplje.

V noči na nedeljo je v Šentjerneju voznik osebnega avtomobila z veliko hitrostjo vozil po Kotarjevi cesti, kjer je izgubil oblast nad vozilom in trčil v tri vozila, parkirana pred stanovanjsko hišo. 26-letnik iz Šentjerneja je imel v litru izdihanega zraka 0,90 miligrama alkohola (1,9 g/kg). Zasegli so mu tudi manjšo količino prepovedane konoplje. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, preprečili nadaljnjo vožnjo in zaradi številnih kršitev na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Vijugal je

V soboto nekaj po 16. uri so bili trebanjski policisti obveščeni o nezanesljivi vožnji voznika osebnega avtomobila na cesti iz smeri Velike Loke proti Trebnjem. Voznika osebnega avtomobila Peugeot 206 so izsledili in ustavili. 28-letni kršitelj je imel v litru izdihanega zraka 0,56 miligrama alkohola (1,2 g/kg). Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljnjo vožnjo in zaradi kršitve izdali plačilni nalog.

Prehitri

V petek okoli 17.30 so policisti na na avtocesti na območju Drnovega ustavili voznika osebnega avtomobila Mercedes benz, ki je vozil s povprečno hitrostjo 183 km/h in s tem prekoračil dovoljeno hitrost na avtocesti za 53 km/h. Zaradi kršitev cestno prometnih predpisov so državljanu Srbije izrekli globo.

Na območju Čateža ob Savi so v petek zvečer ustavili voznika osebnega avtomobila Volkswagen passat, ki je vozil s hitrostjo 187 km/h in prekoračil dovoljeno hitrost za 57 km/h. 29-letnemu vozniku iz Hrvaške so zaradi kršitve izrekli globo.

Prav tako na območju Čateža ob Savi so v soboto nekaj po 7. uri ustavili voznika osebnega avtomobila znamke BMW, ki je vozil s hitrostjo 193 km/h. 21-letnemu državljanu Kosova so zaradi prekoračitve hitrosti za 63- km/h izrekli globo.

Včeraj nekaj po 8. uri so na območju Čateža ob Savi kontrolirali voznika osebnega avtomobila Škoda superb, ki je vozil s hitrostjo 188 km/h. Zaradi kršitev so 45-letnemu kršitelju izdali plačilni nalog.

Vlomi in tatvine

Na območju Drnovega je med 14. 4. in 19. 4. nekdo vlomil v prostore društva in ukradel več pločevink s pijačo. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 300 evrov škode.

V noči na soboto je v Dragi pri Šentrupertu neznanec skozi vrata vlomil v poslovne prostore in ukradel zlate ploščice. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 7.400 evrov škode.

V Šentjerneju je nekdo iz odklenjenega osebnega avtomobila izmaknil torbico z dokumenti in bančno kartico. V več prodajalnah je z bančno kartico opravil nakupe in lastnika oškodoval za 250 evrov.

Na parkirnem prostoru na Trdinovi ulici v Novem mestu je med 19. 4. in 20. 4. nekdo poškodoval osebni avtomobil, ukradel registrski tablici in lastnico oškodoval za okoli 300 evrov.

Razgrajal na prireditvi

V noči na soboto so policisti posredovali zaradi kršitve javnega reda in miru na prireditvenem prostoru v Krškem. Ugotovili so, da je 22-letni kršitelj, ki je bil pod vplivom alkohola, kršil javni red in mir, udeleženca prireditve spodbujal k pretepu in mu grozil. Kršitelj opozoril in ukazov policistov ni upošteval, nadaljeval je z grožnjami in žaljenjem, zato so zoper njega uporabili prisilna sredstva, mu odvzeli prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje.

Posredovali zaradi pretepov

V soboto nekaj po 16. uri so policiste PP Brežice poklicali na pomoč iz naselja Gazice, kjer naj bi prišlo do pretepa. Na kraj je bilo napotenih več patrulj, policisti so vzpostavili javni red in mir in ugotovili, da je prišlo do spora in pretepa med sedmimi osebami. Trije udeleženci so bili lažje poškodovani in so poiskali zdravniško pomoč. Policisti o dogodku še zbirajo obvestila, na podlagi ugotovitev bodo kršiteljem izdali plačilne naloge oziroma na tožilstvo podali kazensko ovadbo.

Sinoči nekaj po 19. uri so bili policisti obveščeni o sporu in pretepu med več osebami pred prodajalno na Prvomajski cesti v Šentjerneju. Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih policistov in kriminalistov je prišlo do spora med dvema skupina oseb zaradi dolžniško upniškega razmerja. V pretepu so uporabili plinski razpršilec in palice, poškodovan je bil tudi osebni avtomobil. Policisti in kriminalisti so ugotovili identiteto vpletenih in nadaljujejo z zbiranjem obvestil in preiskavo okoliščin kaznivega dejanja nasilništva in poškodovanja tuje stvari. Zoper povzročitelje nasilja bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo.

Migranti

Policisti so med 5. 4. in 8. 4. na območju PP Brežice (Dobova, Obrežje, Rigonce, Loče, Slovenska vas, Rakovec, Jesenice na Dolenjskem, Brezje pri Veliki Dolini, Velika Dolina, Orešje na Bizeljskem, Mihalovec, Kapele, Mali Obrež, Ponikve, Trnje) prijeli 98 državljanov Sirije, 59 Afganistana, 37Nepala, 22 Turčije, 14 Indije, 11 Konga, deset državljanov Bangladeša in Egipta, sedem Maroka, šest državljanov Iraka in Pakistana, pet Sierra Leoneja, štiri državljane Rusije, tri iz Šrilanke in po enega državljana Gambije, Palestine, Alžirije, Burkine Faso, Kirgizistana, Somalije in Kazahstana. Na območju PP Črnomelj (Miliči, Balkovci, Sečje selo, Preloka) so prijeli 23 državljanov Sirije, po dva državljana Libije, Egipta in Palestine in državljana Iraka.

Vikend v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so med 19. 4. in 22. 4. posredovali v 225 nujnih primerih in na številko 113 prejeli 636 klicev. Obravnavali so tri prometne nesreče, v katerih so se udeleženci lažje poškodovali, in 31 nesreč z gmotno škodo. Zasegli so vozila dvema kršiteljema cestno prometnih predpisov, ki sta vozila brez veljavnih vozniških dovoljenj. Posredovali so zaradi 35. kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih in v Krškem kršitelja pridržali. Trebanjski policisti so zaščitili žrtve nasilja v družini in 38-letnemu nasilnežu prepovedali približevanje partnerki in otrokom. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj nasilja v družini, nasilništva, groženj, prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države, poškodovanja tuje stvari, vlomov in tatvin. Posredovali so zaradi iskanja pogrešane osebe, požara, sprožitev signalno varnostnih naprav in nedovoljenih prehodov državne meje.

