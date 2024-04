kronika

Uničeval ogenj / FOTO: V požaru uničeni streha in mansarda ter dva avtomobila

21.4.2024 | 18:30 | M. K.

Danes dopoldne ob 10.55 je v naselju Lipnik v občini Trebnje gorelo ostrešje stanovanjske hiše. Gasilci PGD Trebnje, Lukovek, Ponikve in Račje selo so požar omejili in pogasili, pomagali pri sanaciji ter ostrešje pokrili s PVC folijo. Požar je popolnoma uničil ostrešje in mansardne prostore. Ker so bivalni prostori neprimerni za bivanje, je bila odrejena začasna nastanitev za tri osebe. Reševalci NMP Trebnje so na kraju pregledali starejšo osebo. Za odklop elektrike je poskrbel dežurni delavec elektro podjetja. Vzrok in višino škode bodo ocenile pristojne službe. Na gasilski straži so ostali gasilci PGD Lukovek in Ponikve.

Fotografije današnjega požara v Lipniku - PGD Lukovek ...

... in PGD Trebnje

Ogenj uničil dva avtomobila

Ob 6.12 pa je na Trdinovi cesti v Šentjerneju gorelo osebno vozilo. Gasilci PGD Šentjernej so pogasili požar na dveh vozilih, ki sta uničena. Obveščene so bile pristojne službe, ki bodo ugotovile višino škode in vzrok požara, poroča uprava za zaščito in reševanje.

