Prvi »talk show« / Pavle Ravnohrib in Matic Vidic združila moči za Mojo vero

22.4.2024 | 12:00 | L. M.

Foto: Rok Mihevc

Trebnje - Konec tedna se v trebanjskem domu kulture potekal prvi "Talk show" z naslovom Moja vera, ki sta ga pripravila znani slovenski igralec Pavle Ravnohrib in diakon novomeške škofije Matic Vidic.

Pavle Ravnohrib in Matic Vidic sta s talk showom Moja vera navdušila Trebanjce.

Na svojevrsten način sta obiskovalce, ki so napolnili dvorano, izzivala k izražanju vere in podelila svoje izkušnje, ko družba večkrat pričakuje, da mora biti vera oddeta v sram. »V današnji razvrednoteni družbi, kjer je nekaj svetega le še zadovoljevanje lastnih potreb, je potrebno živeti in oznanjati vero, ki edina gradi v človeku vest, ki omogoča obstoj naše družbe,« pravi Matic Vidic.

Po premierni uprizoritvi in dobrih odzivih v Trebnjem bosta Pavle Ravnohrib in Matic Vidic vabila na dogodek še v ostalih slovenskih krajih in tako oznanjevala in spodbujala verne, neverne, žalostne, vesele, iskalce in razočarane.

