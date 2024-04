posavje

Županovo vino 2024 / Pridelala ga je družina Novak s Studenca

20.4.2024 | 20:00 | Besedilo in fotografije: Dragana Stanković

Šentjanž - V petek popoldne so imeli v Šentjanžu dva velika razloga za veselje. Prvi je bil odprtje novih prostorov tamkajšnjega društva vinogradnikov v prostorih nekdanje pošte v središču kraja. Drugi pa je bil pogovorni večer o uspešnih vinskih zgodbah sevniške občine, z vrhuncem večera – razglasitvijo Županovega vina 2024, devetnajstič po vrsti. Vinske zgodbe je predstavil mladi rod uspešnih vinarjev, David Kozinc (Vina Kozinc), Andrej Slapšak (Domaine Slapšak) in Martin Martinčič (Vina Huba). Kako si kulinarika in vino podajata roke, je pojasnil Grega Repovž iz priznane šentjanške gostilne Repovž, svoj pogled na pomen vina pa sta predstavila tudi kralj cvička Marjan Jelenič in 27. vinska kraljica Slovenije Sanja Ferjančič.

Vinar Matej Novak z izbranko Majo

Šentjanški vinogradniki redno posegajo po visokih mestih na ocenjevanjih Zveze društev vinogradnikov Dolenjske kot tudi na drugih ocenjevanjih tako doma kot v tujini. Z nenehnim izobraževanjem, degustacijami in raznimi ocenjevanji so v 27 letih obstoja kakovost svojih vin močno dvignili. Čeprav je večina pridelovalcev zvesta dolenjskemu posebnežu – cvičku, v njihovem naboru ne manjka tudi sortnih in predikatnih vin. Novi prostori društva, ustanovljenega leta 1997 in enega najbolj aktivnih društev v občini, tako pomenijo izpolnitev večletnih želja in načrtov, je povedal predsednik društva Simon Šmit.

Prostore imajo v najemu od Krajevne skupnosti (KS) Šentjanž, v njih imajo na voljo med drugim sobo za sestanke, ki jo bodo po potrebi spremenili v sobo za degustacije.»V prihodnjih letih si želimo v teh prostorih urediti tudi sodoben laboratorij za analizo vin. Aparata za meritve nima še nobeno društvo v občini. Omogočil nam bo, da bomo lahko pridelovali še boljša vina,« je dodal Šmit. Naložbo v višini okoli 17.000 evrov so izvedli s pomočjo sredstev participativnega proračuna občine, nekaj denarja za opremo pa so zbrali tudi vinogradniki sami.

Z dvorišča pred društvenimi prostori, kjer so lahko okušali dobrote kolektivne blagovne znamke Sevnica Premium, so se obiskovalci in gostje preselili v kulturno dvorano, kjer so podelili priznanja v okviru ocenjevanja za Županovo vino 2024. Ocenjevanje je potekalo konec februarja skupaj z društvenim ocenjevanjem, vina pa sta ocenili dve neodvisni komisiji, je pojasnil Šmit. Na društvenem ocenjevanju sta komisiji ocenili 102 vzorca, za županovo vino pa so se potegovali Stane Erman, Uroš Flajs, Milan Jamšek, družina Novak in družina Janc.

Kot je dejal župan Srečko Ocvirk, so županovega vina kot protokolarnega darila deležni obiskovalci, športniki, poslovni partnerji. »Številne so priložnosti, ko z veseljem podelim županovo vino. In to vino vsem, ki poznajo zgodbo, tudi izredno veliko pomeni,« je dejal, nato pa je Vesna Pirc, ki je spretno in prijetno povezovala program, razglasila zmagovalno vino. Najvišjo oceno je prejelo suho vino, bela zvrst, ki jo je pridelala družina Novak s Studenca. Nagrado je prevzel mladi vinar Matej Novak skupaj z izbranko Majo.

»Naša vinogradniška družina se že več generacij posveča pridelavi najboljših vin. Z vsako novo generacijo se trudimo ohranjati bogato zapuščino naših prednikov, hkrati pa uvajati nove, inovativne pristope in znanja. Za nas je vsaka naša steklenica vina več kot le dobra pijača. Je rezultat našega trdega dela, naše predanosti tradiciji in povezanosti za ustvarjanje dobrega in vedno boljšega. Je zgodba o uspehu, ki jo z veseljem delimo,« sta povedala. Vinograde obdelujejo na petih hektarjih, pridelujejo tako mirna kot peneča vina. Zmagovalno vino je umirjeno in dišeče, suho vino, ustvarjeno iz treh različnih belih sort grozdja. Kot sta dejala, jim je priznanje v veselje in ponos, hkrati pa spodbuda, da še naprej ustvarjajo vrhunska vina.

V družabnem delu dogodka so obiskovalci lahko pokušali zmagovalno županovo vino in peneča vina lokalnih pridelovalcev, za kulinarično doživetje pa je poskrbela gostilna Repovž.

