gospodarstvo

Optimizacija / Mercator zapira tehnično trgovino v Krškem

19.4.2024 | 14:10 | M. K.

Krško - V Mercatorju zaradi optimizacije in novega poslovnega modela v Tolminu, ljubljanskih Novih Jaršah in Krškem zapirajo poslovalnice MTehnike, danes poroča Siol.net.

Foto: spletna stran Mercatorja

V Mercatorju za omenjeni portal niso želeli izdati informacij o tem, kolikšen delež prihodkov skupini prinašajo njihove tehnične trgovine.

Po zaprtju omenjenih trgovin naj bi po podatkih Siol.net brez zaposlitve ostalo več deset zaposlenih, a v Mercatorju so zatrdili, da je v vseh treh poslovalnicah skupaj 13 zaposlenih in da bodo vsi prerazporejeni v druge enote in so torej ''njihova delovna mesta varna.''

Glede izpraznjenih poslovnih prostorov pa se trgovec intenzivno pogaja tudi z lokalnimi skupnostmi in partnerji o drugih možnostih, so še zapisali na Siol.net.

‹ nazaj