Športniki leta / Jan Pancar, Maja Vojnovič in trebanjski rokometaši

19.4.2024 | 13:00 | Besedilo in fotografije: R. N.

Mirna - Za najboljša športnika leta 2023 sta bila na včerajšnji tradicionalni prireditvi Športnik leta občin Trebnje in Mirna razglašena motokrosist Jan Pancar in rokometašica Maja Vojnovič, za najboljši kolektiv pa Rokometni klub Trimo Trebnje.

Z leve proti desni: Roman Šavrič, ki je v imenu Rokometnega kluba Trimo Trebnje prevzel nagrado za najboljši kolektiv leta, rokometašica Maja Vojnovič in motokrosist Jan Pancar

Članska ekipa je v minuli sezoni osvojila tretje mesto v državnem prvenstvu, v klubu pa so ponosni tudi na dosežke mlajših selekcij, v katerih so prav tako med najboljšimi. »To je veliko priznanje za naše delo in nam daje še dodatno motivacijo, da še izboljšamo naše rezultate,« je povedal predsednik kluba Toni Janc. Že četrtič zapored so prejeli laskavi naziv za najboljši kolektiv. »Za vsako stvar, ne samo za šport, je pomembna stabilnost. Videli smo že veliko uspehov posameznikov kot kolektivov, ki so enkratni dogodki. Seveda so zapisani v analih, vendar se hitro pozabijo. Čisto nekaj drugega pa je zagotoviti stabilno in konstantno doseganje najvišjih rezultatov. To pa je uspeh,« je še dodal Janc.

Športnik leta Jan Pancar s Čateža pod Zaplazom, član Avto-moto društva Šentvid pri Stični, je preteklo sezono v razredu MX2 zaključil na 11. mestu, njegova najboljša uvrstitev pa je bila 6. mesto na Veliki nagradi Nemčije. »Zelo vesel sem tega priznanja. Lanska sezona je bila uspešna, sama z očetom sva hodila na vse tekme svetovnega prvenstva in se uspešno borila s tovarniškimi ekipami, kjer ima motokrosist več deset ljudi za sabo,« je dejal Pancar, ki je letos prestopil v elitni razred MXGP.

Po štirih dirkah je zbral 37 točk, kar ga na lestvici uvršča na 18. mesto. Kako drugače je zdaj tekmovati z najboljšimi motokrosisti na svetu, odgovarja: »Če sem povsem iskren, spet ni tako velikih razlik. Tekme potekajo na istih prizoriščih, je samo močnejši motor, tekmuješ proti drugim voznikom, vendar ko si na tekmi ne razmišljaš, koga prehitevaš in kdo je za tabo. Osredotočen si na lastno vožnjo in želiš čim prej pripeljati do cilja. Zaenkrat se dobro spopadam s tem,« poudarja Pancar.

Po uvodni preizkušnji v Argentini se je na dirki italijanskega državnega prvenstva natrgal mišico na hrbtu. Kot je povedal, je bil skoraj tri tedne brez treningov, hodil je samo na tekme. Kljub bolečini je stisnil zobe. Pred nekaj dnevi je zopet začel trenirati, kar se je pokazalo na zadnji tekmi v Italiji, kjer je osvojil 13. mesto. Prvo vožnjo je končal na 15. mestu, v drugi pa se je še bolj izkazal. Po prvem krogu je bil 12., tik pred ciljem pa se je prebil na končno 11. mesto, kar je njegova najboljša posamična uvrstitev v tej sezoni. »To je super rezultat, vendar se mi zdi, da sem zmožen še več,« še zatrjuje Pancar.

Športnica leta Maja Vojnovič je članica najuspešnejšega slovenskega rokometnega kluba Krim Mercator, kot vratarka pa je uspešno branila tudi barve slovenske reprezentance na svetovnem prvenstvu na Norveškem. »Igram za ljubljanski klub, veseli me, da tudi v domačem kraju prepoznajo moje dosežke. Tukaj sem namreč naredila prve rokometne korake. Hvaležna sem učitelju Veljku, ki je prvi rekel, naj pridem na rokomet. Takoj me je postavil v gol. Nato sem športno pot nadaljevala v novomeškem rokometnem klubu Krka, kjer so najprej želeli, da igram, vendar je učitelj Veljko vztrajal, da ostanem v golu,« se začetkov spominja Vojnović, ki ima za sabo že bogato športno pot. Pred dnevi se je z reprezentanco uvrstila na olimpijske igre v Parizu.

Podelili so še vrsto drugih nagrad. Priznanje športni delavec leta je prejel Bekim Rušiti, ki je z nogometom povezan že od malih nog. Igral je v vseh selekcijah domačega kluba v Makedoniji, igralsko pot pa zaključil v članski 1. regionalni ligi. Od leta 2011 je vodja mladinskega pogona v Nogometnem klubu Trebnje. V minulem letu so starejši dečki v prvi ligi MNZ Ljubljana pod njegovim vodstvom osvojili drugo mesto in le za las zgrešili kvalifikacije za 1. državno nogometno ligo U-15.

Jubilejno priznanje za 40 let delovanja je prejel Rokometni klub Trimo Trebnje, ki zadnja leta kroji vrh slovenskega rokometa, nastopa pa tudi v evropskih tekmovanjih. Zelo dobro delajo tudi z mladimi. V trebanjskem klubu so ponosni tudi na številne reprezentante, ki so pri njih naredili prve rokometne korake.

Plaketo za delo v športu so podelili Aljoši Turku, predsedniku mirnskega badmintonskega kluba, priznanje športni znak so prejeli rokometašici sestri Ana in Ema Abina, karateist Matej Gorišek, badmintonist Vid Koščak in motokrosist Žan Oven.

Priznanje za mlado ekipo leta so prejeli badmintonisti mirnskega kluba, ki so v kategoriji do 13 let osvojili 5. mesto, za mlada športnika leta so pa razglasili teniško igralko Lino Sarhatlić in telovadca Vala Kovačiča.

Po izboru navijačem je športnik leta postal badmintonist Tevž Ornik, na prireditvi pa so za dolgoletni prispevek pri razvoju in ugledu športa v občinah Trebnje in Mirna podelili Andreju Bajuku.

Prireditev sta s svojim prihodom počastila podpredsednika Olimpijskega komiteje Slovenije Miran Kos in predsednik Rokometne zveze Slovenije Bor Rozman.

