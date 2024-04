družabno

Brez filtra … / Z Anušo tokrat Ana Petrič

18.4.2024 | 13:30 | Tekst: Renata Mikec

Foto: Boštjan Pucelj

Niz pogovornih večerov Brez filtra z Anušo, ki od lanske jeseni dopolnjuje ponudbo družabnih dogodkov v Novem mestu, se bo nadaljeval v torek, 23. aprila. Na odru ArtCaffeja v Kulturnem centru Janeza Trdine bo gostja aktualna Slovenka leta, sicer pa direktorica Centra za starejše v Notranjih Goricah, Ana Petrič.

Zgodba Ane Petrič je zgodba o predanosti družbi, zlasti tistemu njenemu delu, ki ga statistika in javnost nasploh umeščata med »staro«. Od kod izvira njena privrženost ljudem v jeseni življenja in od kod njena trma pri spopadanju z ovirami vseh vrst? Ana Petrič je zgovorna in pogumna Notranjka, ki jo je slovenska javnost spoznala zaradi njenega prizadevanja za boljše pogoje bivanja in dela v domovih za starejše. Nenehno razvija nove in zelo ustvarjalne načine za lepšanje zadnjega življenjskega obdobja ljudi v letih, eden najuspešnejših tovrstnih primerov je bilo odprtje vrtca v prostorih doma za starejše, ki ga vodi. O svojem življenju in poslanstvu, o ljudeh, ki so jo izoblikovali v Ano, ki jo ceni vsa Slovenija, bo spregovorila tudi na pogovoru Brez filtra z Anušo. Za večere Brez filtra z Anušu vselej vlada veliko zanimanje in tudi tokrat si je potrebno priskrbeti brezplačno vstopnico. Te so na voljo pri blagajni kulturnega centra.

Spomnimo – Anuša je v zadnjega pogovoru konec marca gostila dr. Sama Zvera (na fotografiji). Z občinstvom je delil mnoga dejstva, o katerih se ne boji govoriti naglas. Zgodbe zdravnika, ki jih doživlja ob svojem delu, so ganile nabito polno dvorano ljudi in ob koncu večera je bilo slišati: »Njemu človek res lahko verjame. Takšnih zdravnikov ni veliko.«

Zagotovo se bo tudi torkov večer, 23. aprila ob 19. uri z gostjo, kot je Ana Petrič, vtisnil globoko v srce.

‹ nazaj