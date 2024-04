gospodarstvo

ScienceJam / Zmagala dijaka z idejo o lepilu iz lignina

17.4.2024 | 19:00 | M. K.

Foto: Luka Gorenčič

Novo mesto - V Novem mestu je včeraj potekal finale tretjega znanstveno podjetniškega tekmovanja ScienceJam 2024, ki ga pripravlja Informacijska točka Europe Direct. Kot je danes sporočil organizator, se je pomerilo devet srednješolskih ekip iz vse Slovenije, štiričlansko strokovno komisijo pa je najbolj prepričala ideja dijakov Gimnazije Vič z depolimerizacijo lignina. Drugo mesto je osvojila ekipa Sluguard s Kmetijske šole Grm in biotehniške gimnazije Novo mesto, tretje pa ekipa SunSipClean prav tako z Gimnazije Vič.

Zmagovalci Science Jama 2024

Ideja zmagovalne ekipe predstavlja pravo malo revolucijo na področju izdelave lepil, so sporočili organizatorji tekmovanja, saj razvijajo lepilo iz lignina, doslej sicer precej neuporabnega materiala lesne industrije. Lignin namreč depolimerizirajo s pomočjo fermentacije, ki je cenovno zelo ugoden postopek, s katerim se pridobiva kakovostno lepilo za pohištveno industrijo.

Nagrade je podelil direktor RC NM Franci Bratkovič - zmagovalca

Drugouvrščena novomeška ekipa Sluguard razvija zelo učinkovito naravno sredstvo proti polžem iz treh vrst invazivnih rastlin. Z drugimi besedami, s pomočjo rastlinskih škodljivcev odganjajo vrtne škodljivce.

Tretjeuvrščena ekipa SunSipClean pa uporablja moč sonca za čiščenje oporečne vode, saj s pomočjo granul dialuminijevega trioksida in fotokatalizatorja bakrovega oksida omogočijo soncu, da oporečno vodo očisti vseh škodljivih mikroorganizmov.

Ekipe, ki se niso uvrstile med prve tri, so prav tako imele izjemno zanimive in inovativne produkte, kot so ekstruder plastičnega filamenta za 3D tisk, pametne posode iz recikliranega materiala za večkratno uporabo, titanove zlitine za uporabo v zobozdravstvu, drobilec orehov ter izdelki iz bakrene zlitine s spominom.

Skupinska - vsi udeleženci in mentorji

Tekmovalce je nagovoril dr. Zoran Stančič, svetovalec predsednice republike za evropske zadeve, ki je mladim svetoval kako se pravilno odločati na življenjski poti raziskovalca in inovatorja.

Prve tri zmagovalne ekipe so prejele finančno spodbudo za nadaljnji razvoj raziskovalnega in podjetniškega dela, ki jo prispeva SPIRIT Javna agencija RS s partnersko pomočjo pri organizaciji. Prvi dve ekipi, torej tudi novomeška, sta si z zmago prislužili nastop na tekmovanju v Litvi – VILIPO, mednarodni olimpijadi projektov.

Pri pripravi na tekmovanje ScienceJam se od ekip tekmovalcev pričakuje, da bodo pri znanstvenem projektu razvili aplikativno vrednost. To pomeni, da bodo rešitev, ki rešuje družbeno, okoljsko, zdravstveno, kmetijsko, industrijsko, energetsko ipd. težavo ali potrebo, znanstveno proučili in testirali, sočasno pa za njo razvili tudi poslovni model ter jo od samega začetka usmerjali na trg, so še sporočili organizatorji.

Glasbena točka - Divana

