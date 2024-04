dolenjska

Delo v zaporih / Podelili priznanja na področju izvrševanja kazenskih sankcij

10.4.2024 | 08:40 | STA; M. K.

Brdo pri Kranju - Pravosodna ministrica Andreja Katič in generalni direktor uprave za izvrševanje kazenskih sankcij Bojan Majcen sta ob dnevu te uprave včeraj podelila priznanja na področju izvrševanja kazenskih sankcij za letos. Znak uprave za izjemne dosežke sta prejela Fulvio Dovgan iz Zavoda za prestajanje kazni zapora (ZPKZ) Ljubljana in Tadeja Glavica iz ZPKZ Ig. Nekaj nagrajencev pa je tudi iz naše regije, seznam vseh dodajamo ob koncu teksta.

Vsi nagrajenci z ministrico in direktorjem (Foto: URSIKS)

Majcen je v nagovoru na slovesnosti spomnil, da so lani in v prvi polovici letošnjega leta najpogosteje izpostavljali pomanjkanje kadra in prezasedenost zaporov. Po njegovih besedah so se znašli pred enim najhujših izzivov v samostojni državi. Želja vseh je, da se izziv reši zdaj in takoj. A se hkrati zavedajo, da v resničnem življenju to ni mogoče predvsem zato, ker odločilni vzvodi niso v rokah niti generalnega direktorja niti resorne ministrice, ampak je potreben širši konsenz in pomoč vlade, so njegove besede povzeli v upravi.

Nagrajenci pa so po Majcnovih besedah izjemni sodelavci, ki z dolgoletnim in uspešnim delom bogatijo zaporski sistem ali so v zadnjem letu dosegli vidnejše uspehe, pri čemer so bili njihovi dosežki usmerjeni tudi v reševanje življenj. Prav tako je ponosen na zunanje sodelavce, ki na področju izobraževanja zaprtih, usposabljanja sodelavcev in zdravstvene oskrbe v zaporih pripomorejo k uresničevanju skupnega poslanstva. Pomembno sled pri sistemskih izboljšavah zaporskega sistema pa sta pustila tudi letošnja prejemnika znaka uprave.

Vsi prejemniki priznanj tudi letos opominjajo, da je vredno ustvarjati boljše možnosti za zaprte in zaposlene ter s tem boljši svet, je sklenil.

Ministrica Katič se je medtem vsem zaposlenim v zaporskem sistemu in nagrajencem zahvalila ter jim čestitala. "Ponosna sem na vas, ker odlično opravljate svoje naloge in z vsakim dnevom dokazujete, da ste strokovni in predani svojemu delu," je dejala. Zahvalila se jim je za pomembno in plemenito poslanstvo, ki ga v današnjih razmerah ni lahko opravljati. Hkrati jih je zaprosila, da vztrajajo na tej poti.

"Hvala vam, da z nadčloveškimi napori obvladujete zares težke razmere v naših zaporih, ki so ogledalo družbe," je dejala. Hkrati je izrekla prepričanje, da bodo s skupnimi močmi prebrodili tudi sedanje izzive in težave.

Priznanja sta skupno podelila 43 nagrajencem. Poleg dveh znakov uprave sta podelila pohvale za dolgoletno in uspešno delo ter za vidnejše dosežke in pohvale za uspešno sodelovanje na področju izvrševanja kazenskih sankcij.

Prejemniki priznanj za leto 2024

- Pohvala za uspešno in dolgoletno delo

Jožica Kolčan (ZPMZKZ Celje)

Tomaž Tašner (ZPMZKZ Celje)

Miroslav Lavrič (ZPMZKZ Celje)

Zoran Vende (ZPKZ Ljubljana)

Rado Škrajnar (ZPKZ Ljubljana)

Marko Mirt (ZPKZ Ljubljana, Oddelek Novo mesto)

Željko Ćirković (ZPKZ Koper, Oddelek Nova Gorica)

Mira Sumina (ZPKZ Ig)

Darko Kek (ZPKZ Maribor)

Miroslav Donko (ZPKZ Maribor, Odprti oddelek Rogoza)

Stanko Nemec (ZPKZ Maribor, Oddelek Murska Sobota)

Danijel Prevolšek (ZPKZ Dob pri Mirni)

Anton Miklič (ZPKZ Dob pri Mirni)

Ana Cerar (Generalni urad)

- Pohvala za vidnejše dosežke

Franci Strnad, Franci Bregar, Anže Vrtačnik (PD Radeče)

Aleksandra Lukić, Karmen Pergar (ZD Koper in ZPKZ Koper)

Dejan Mamilović, Robert Maliković, Igor Prešeren Janev, Patrik Arnaut, Aleš Mahnič, Jože Oberstar, Mario Marković (ZPKZ Koper)

Tanja Pernišek, Katra Tomažič, Pia Andrašec, Slavka Kos, Jože Mavec, Mitja Janežič (ZPKZ Ig)

Jernej Agrež, Leon Mikulič (ZPKZ Dob pri Mirni)

Jakob Kožar, Uroš Šetinc (ZPKZ Dob pri Mirni)

- Pohvala za dosežke pri sodelovanju na področju izvrševanja kazenskih sankcij

Lesarska šola Maribor, direktor in ravnatelj Aleš Hus

Dragica Glažar, Javni zavod Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana

Dr. Elizabeta Žlajpah, Zdravstveni dom Trebnje

Bojan Hočevar, Ludvik Kožar, Slovenska vojska

- ZNAK UPRAVE za izjemne dosežke

Fulvio Dovgan (ZPKZ Ljubljana)

Tadeja Glavica (ZPKZ Ig)

